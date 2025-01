Maisa Silva mostra cliques dos bastidores de Garota do Momento

Maisa Silva compartilhou em suas redes sociais diversos registros dos bastidores de Garota do Momento, novela em que ela interpreta Bia

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 49 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz interpreta Bia na novela Garota do Momento, exibida pela Rede Globo. Em sua conta no Instagram, a famosa fez questão de publicar diversas fotos dos bastidores da trama.

Nas imagens, Maisa surgiu ao lado de membros do elenco como Carol Castro, Duda Santos, Klara Castanho, entre outros.

"Mais um dump do momento. Muito amor e admiração por essa turma do barulho e por nossa novela, que está um chuá", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Pode falar tudo dela menos que ela é brega. Um look mais lindo que o outro", escreveu uma internauta. "Essa novela é a melhor que está tendo", disse outra. "Eu amo essa turma do momento", brincou uma terceira.

Desabafo

Recentemente, a atriz fez um post em sua conta no X, antigo Twitter, e contou que estava em um churrasco de família onde tocava sertanejo.

A famosa comentou sobre sua vida de solteira e afirmou que as letras das músicas a fizeram ter saudades de viver um amor.

"Churrasco de família tocando Henrique e Juliano aqui e eu quase chorando porque eu não tenho nem em quem pensar ouvindo essas músicas. Meu Deus, por dois minutos deu saudade de sofrer por amor", brincou ela.

Atualmente no ar como a Bia de Garota do Momento, novela da Rede Globo, Maisa Silva cresceu sob os holofotes e contou como conseguiu ter responsabilidade mesmo sendo tão nova.

“Sou centrada, acho que essa é a palavra. Cresci em um lar com muito diálogo e entendi o peso da responsabilidade do meu trabalho”, disse ela em entrevista para a revista Cidade Jardim.

