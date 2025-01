Maisa Silva esbanja beleza durante passeio de barco: 'Maravilhosa'

A atriz Maisa Silva arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo um passeio de barco

Maisa Silvachamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 3, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. A atriz curtiu alguns dias ao lado dos amigos na Ilha de Santo Aleixo, em Pernambuco, e aproveitou para fazer um passeio de barco.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, ela esbanja toda sua beleza natural ao surgir de biquíni, enquanto admira a pela paisagem. Em outras imagens, Maisa aparece usando uma saída de praia transparente. "Dias perfeitos!!", afirmou ela na legenda da publicação.

A publicação recebeu diversos elogios. "Linda", disse a atriz Marina Ruy Barbosa. "Coisa mais linda do mundo", afirmou uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Deusa", falou uma fã. "A musa do verão", comentou mais uma.

Vale lembrar que Maisa Silva está no ar novela 'Garota do Momento', da TV Globo, interpretando Bia. Nas redes sociais, ela falou sobre a personagem. "A Bia é uma personagem com falas bem problemáticas -- até pela época -- e por sua criação. Quase todas as cenas de embate com a Beatriz são pesadas porque da minha boca saem falas preconceituosas, que eu jamais falaria. É o trabalho e a personagem não sou eu", contou.

Confira:

Maisa Silva desabafa sobre vida de solteira

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 49 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz fez um post em sua conta no X, antigo Twitter, e contou que estava em um churrasco de família onde tocava sertanejo.

A famosa comentou sobre sua vida de solteira e afirmou que as letras das músicas a fizeram ter saudades de viver um amor. "Churrasco de família tocando Henrique e Juliano aqui e eu quase chorando porque eu não tenho nem em quem pensar ouvindo essas músicas. Meu Deus, por dois minutos deu saudade de sofrer por amor", brincou ela.

