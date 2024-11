Maisa Silva conta o que faz para cuidar de sua saúde mental

A atriz Maisa Silva contou algumas atitudes que tem em sua rotina para cuidar de sua saúde mental. Confira as dicas da artista!

Atualmente no ar como a Bia de Garota do Momento, novela da Rede Globo, Maisa Silva cresceu sob os holofotes e contou como conseguiu ter responsabilidade mesmo sendo tão nova.

“Sou centrada, acho que essa é a palavra. Cresci em um lar com muito diálogo e entendi o peso da responsabilidade do meu trabalho”, disse ela em entrevista para a revista Cidade Jardim.

Em seguida, a famosa deu dicas para cuidar da saúde mental. "Terapia toda semana, não tem como. Ioga também me ajuda bastante. E, fora isso, a solidão. Sou super comunicativa, gosto de estar com os meus amigos, com a minha família, mas às vezes preciso de um dia dentro do meu quarto sem falar nada".

Por fim, a artista revelou o que gosta de fazer em seu tempo livre. “Gosto de sair, dançar, tomar drinks, viajar, coisas normais com as minhas amigas, um contato que me traz para a realidade, além das responsabilidades do trabalho. Esse equilíbrio me faz bem e tento ser fiel a ele mesmo quando minha rotina está apertada, como agora".

Qual o valor da fortuna de Maisa?

Maisa Silva cresceu diante dos holofotes. Desde que ela estreou na TV aos três anos, a artista nunca mais saiu da frente das câmeras. E recentemente, a atriz atingiu um novo patamar na sua carreira ao estrear como a Bia, vilã de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Além de atriz, a jovem de 22 anos também é influenciadora digital. Segundo dados recentes levantados pela Influency.me, o nome de Maisa aparece como o mais buscado no Google, o que faz com que muitas marcas queiram fechar publicidade com ela.

Estima-se que a fortuna de Maisa seja em torno de R$ 30 milhões. Para um simples post patrocinado no Instagram, o valor pode variar de R$ 150 mil a R$ 800 mil.

Além disso, Maisa também é empresária. Em 2019, a artista fundou com seu empresário Guilherme Oliveira, uma agência focada em conectar marcas com artistas para campanhas de publicidade e projetos de marketing. A empresa possui capital social de R$ 300 mil. A jovem também é sócia da Maisa Produções Artísticas, empresa fundada em 2008 e que atualmente tem faturamento anual de R$ 240 mil.

