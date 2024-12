Maisa Silva desabafa sobre vida de solteira: 'Deu saudade'

Maisa Silva usou as suas redes sociais para comentar sobre sua vida de solteira e revelou que tem saudades de viver um amor

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 49 milhões de seguidores.

No último domingo, 22, a atriz fez um post em sua conta no X, antigo Twitter, e contou que estava em um churrasco de família onde tocava sertanejo.

A famosa comentou sobre sua vida de solteira e afirmou que as letras das músicas a fizeram ter saudades de viver um amor.

"Churrasco de família tocando Henrique e Juliano aqui e eu quase chorando porque eu não tenho nem em quem pensar ouvindo essas músicas. Meu Deus, por dois minutos deu saudade de sofrer por amor", brincou ela.

Atualmente, Maisa está no ar como a Bia em Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Saúde mental

Atualmente no ar como a Bia de Garota do Momento, novela da Rede Globo, Maisa Silva cresceu sob os holofotes e contou como conseguiu ter responsabilidade mesmo sendo tão nova.

“Sou centrada, acho que essa é a palavra. Cresci em um lar com muito diálogo e entendi o peso da responsabilidade do meu trabalho”, disse ela em entrevista para a revista Cidade Jardim.

Em seguida, a famosa deu dicas para cuidar da saúde mental. "Terapia toda semana, não tem como. Ioga também me ajuda bastante. E, fora isso, a solidão. Sou super comunicativa, gosto de estar com os meus amigos, com a minha família, mas às vezes preciso de um dia dentro do meu quarto sem falar nada".

Por fim, a artista revelou o que gosta de fazer em seu tempo livre. “Gosto de sair, dançar, tomar drinks, viajar, coisas normais com as minhas amigas, um contato que me traz para a realidade, além das responsabilidades do trabalho. Esse equilíbrio me faz bem e tento ser fiel a ele mesmo quando minha rotina está apertada, como agora".

