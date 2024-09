Jade Picon se emociona e chora ao completar 23 anos: ‘Um ciclo'

Jade Picon estava em um voo rumo a Paris quando completou o 23º aniversário, o que motivou as lágrimas da influenciadora nesta terça, 24

Nesta terça-feira, 24, Jade Picon completou 23 anos e compartilhou um registro emocionado do momento em que o relógio anunciou a data. A influenciadora e atriz estava em um voo e teve dificuldade em conter as lágrimas em público. Aos seguidores, ela contou que sempre se emociona com o encerramento de um ciclo de sua vida.

"Chega o fim de um ciclo e eu fico emotiva. Um 'chororô' no voo", brincou. Jade estava a caminho de Paris para curtir o aniversário dela por lá, acompanhada da amiga, Nina Tecarolli, as duas celebraram a chegada à França com uma dancinha.

Em outros registros, as duas celebram juntas a chegada do aniversário da influencer. "Na virada [do dia], eu me assustei quando deu meia-noite", contou a artista. No registro, Jade recebe um abraço carinhoso da amiga enquanto se recupera do susto.

Foto: Reprodução / Instagram

Mais cedo ela comemorou o marco dos 23 anos com um ensaio fotográfico de 'topless' e impressionou seus fãs que se encantaram com as imagens e comemoraram a vida de Jade: "Um novo ciclo com aura renovada. Parabéns, Jade!", escreveu uma fã, "Que seu dia seja tão incrível quanto você! Sua autenticidade e dedicação são inspiradoras, e é lindo ver sua evolução pessoal e profissional", desejou a outra.

Jade Picon desabafa sobre dor do luto após morte da avó

Recentemente, Jade Picon usou as redes sociais para desabafar com o público a respeito do momento delicado que está enfrentando em sua vida pessoal. Ela, que recentemente perdeu a avó paterna, contou ao público que a avó materna, Odete, faleceu na terça-feira, 17.

Após realizar uma homenagem, Jade compartilhou uma sequência de vídeos em seus stories no Instagram refletindo sobre a dor do luto. Ao longo do relato, a ex-participante do BBB 22, da TV Globo, contou que nunca havia perdido pessoas tão próximas até então.

"Gente, dia triste por aqui. Cara, 2024 tá... olha tá muito bom, mas tá muito difícil também. Muito doido, está acontecendo coisas que eu não tenho repertório para lidar, não sei como responder. Eu nunca tinha passado, lidado, com pessoas que eu amo partindo…", iniciou ela. Em seguida, apesar da tristeza inevitável, Jade Picon contou aos seguidores que sempre ressaltou o quanto amava as duas avós.