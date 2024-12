Garota do Momento: Zélia revela segredo de Maristela e Juliano. Saiba qual

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Zélia revela que guarda mais segredos do que o público imagina. Saiba outro mistério que ela guarda

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Zélia (Leticia Colin) vai mostrar que sabe mais um segredo de Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fábio Assunção). Inclusive, ela usará isso para ter vantagens luxuosas, mas também entregará que tem um plano de vingança.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Zélia entrou na vida de Clarice (Carol Castro) ao fingir ser a irmã dela para criar um passado falso para a mocinha. Porém, agora, ela vai descobrir que os remédios que Juliano e Maristela dão para Clarice prejudicam ainda mais a memória dela. A mocinha não lembra do seu passado por causa dos efeitos dos remédios.

Um dia, Zélia conta para Maristela que sabe sobre os remédios falsos e faz uma chantagem. Ela diz que quer ficar no apartamento de Copacabana para ficar quieta. Maristela aceita a proposta e dá a propriedade para a rival.

Lá no apartamento, Zélia liga para uma pessoa misteriosa e diz que o plano está dando certo. Ela diz que quer se vingar de Juliano e Maristela para recuperar tudo o que é dela. Porém, este detalhe segue sendo um mistério.

Garota do Momento: Como Clarice recupera a memória?

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice (Carol Castro) vai recuperar a memória. Depois de tantos anos sem lembrar do passado e sem reconhecer a filha Beatriz (Duda Santos), ela terá uma ajuda para relembrar tudo que viveu antes de ser atropelada pelo bonde.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Beatriz descobre que a mãe, Clarice, foi vítima de uma armação de Juliano (Fabio Assunção) e que não lembra de nada do passado. Com isso, ela resolve ajudar a mãe. Um dia, a jovem leva a mãe para Petrópolis e relembra momentos que elas viveram juntas.

Beatriz diz que é filha biológica de Clarice e usa de recordações fortes da vida delas para fazê-la recuperar a memória. Então, a jovem começa a cantar a música de ninar que a mãe cantava para ela quando era criança. A canção faz Clarice recuperar a memória.

Tonta e com vários flashes do passado, Clarice relembra que Beatriz é realmente sua filha. As duas se abraçam em uma cena emocionante e choram juntas. Elas ainda entendem tudo o que aconteceu com Clarice após o atropelamento e como Bia (Maisa) se tornou sua filha.

As cenas devem ir ao ar a partir do capítulo 100 da novela.