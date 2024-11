Garota do Momento: Saiba como Clarice recupera sua memória

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice recebe ajuda para recuperar sua memória e a cena promete comover os telespectadores

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice (Carol Castro) vai recuperar a memória. Depois de tantos anos sem lembrar do passado e sem reconhecer a filha Beatriz (Duda Santos), ela terá uma ajuda para relembrar tudo que viveu antes de ser atropelada pelo bonde.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Beatriz descobre que a mãe, Clarice, foi vítima de uma armação de Juliano (Fabio Assunção) e que não lembra de nada do passado. Com isso, ela resolve ajudar a mãe. Um dia, a jovem leva a mãe para Petrópolis e relembra momentos que elas viveram juntas.

Beatriz diz que é filha biológica de Clarice e usa de recordações fortes da vida delas para fazê-la recuperar a memória. Então, a jovem começa a cantar a música de ninar que a mãe cantava para ela quando era criança. A canção faz Clarice recuperar a memória.

Tonta e com vários flashes do passado, Clarice relembra que Beatriz é realmente sua filha. As duas se abraçam em uma cena emocionante e choram juntas. Elas ainda entendem tudo o que aconteceu com Clarice após o atropelamento e como Bia (Maisa) se tornou sua filha.

As cenas devem ir ao ar a partir do capítulo 100 da novela.

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 20 a 23 de novembro:

Capítulo 15 - Quarta-feira, 20 de novembro

Vera agradece Beatriz por sua decisão. Guto confidencia a Anita que tem dúvidas sobre o que sente por Eugênia. Juliano aprova a ideia de Marlene para um produto, e Orlando se irrita. Clarice pede que Juliano retire a ação contra os manifestantes. Alfredo convida Anita para participar de seu programa, e Nelson se revolta. Ulisses e todos os manifestantes se reúnem para agradecer Beatriz por sua decisão de trabalhar com Juliano. Carlito devolve a jaqueta de Topete, e Ana Maria desconfia da origem do dinheiro. Marlene descobre a armação de Carlito. Beatriz aceita ser garota propaganda da Perfumaria Carioca, mas Bia pede para Juliano retirar o convite.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 21 de novembro

Beatriz é contratada como nova garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Bia arma um escândalo, e Juliano a leva para casa. Marlene repreende Carlito por vender o motor de sua geladeira para quitar a dívida com Topete. Ana Maria termina o namoro com Carlito. Nelson briga com Anita por sua participação no programa de Alfredo. Clarice afirma a Zélia que não aceitará mais a ajuda financeira de Juliano para a Magnifique. Alfredo oferece um emprego para Anita em seu programa. Beatriz não gosta da proposta para a campanha publicitária da Perfumaria Carioca.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 22 de novembro

Juliano não aceita as exigências de Beatriz. Nelson impede que Anita trabalhe para Alfredo. Juliano afirma a Raimundo que resolverá a situação com Beatriz. Topete e Carlito convencem Guto a desmarcar um encontro com Eugênia. Celeste e Edu vibram com sua paixão por cartas, sem um saber a verdadeira identidade do outro. Maristela aconselha Juliano a aceitar as condições de Beatriz. Lígia chega para a formatura de Ronaldo, e Celeste se revolta. Bia se enfurece com a chegada de Beatriz à festa na casa de Raimundo.

Capítulo 18 - Sábado, 23 de novembro

Todos admiram a beleza de Beatriz. Beto apresenta Beatriz como sua namorada à família. Ronaldo humilha Lígia. Raimundo e Ligia conversam. Bia sabota Beatriz durante a festa, e Juliano percebe. Beto apoia Beatriz. Topete, Guto e Carlito são detidos por arruaça. Lígia afirma a Beto que deseja voltar a conviver com os filhos. Beto pede que Raimundo mantenha Lígia longe da família. Alfredo aconselha Eugênia a se afastar de Guto. Juliano oferece um emprego a Carlito na Perfumaria Carioca. Juliano aceita as condições de Beatriz. Juliano leva Beatriz para ter aulas com Clarice.