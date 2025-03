Garota do Momento: Saiba como Clarice reconhece Beatriz como sua filha

Chegou a hora! Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice recupera a memória, reconhece Beatriz como filha e tem reação surpreendente

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice (Carol Castro) vai reconhecer Beatriz (Duda Santos) como sua filha biológica. Ela recupera a memória em cena emocionante e tem uma reação inesperada ao ver a filha.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Clarice vai visitar o orfanato e Beatriz insiste em dizer que ela é sua mãe biológica. Então, Clarice ouve uma canção de nina e começa a lembrar do passado até que ela recupera a sua memória. Com isso, ela percebe que Beatriz é realmente a sua filha .

Emocionada, ela abraça a filha e faz questão de pedir perdão para a jovem, de quem ela desconfiou por causa da perda da memória. Inclusive, Clarice promete que vai enfrentar tudo o que precisar para recuperar o tempo perdido. A partir disso, ela vai começar a investir todos os mistérios relacionados com sua vida, como o passado de Juliano (Fabio Assunção) e Zélia (Leticia Colin).

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 26 a 29 de março:

Capítulo 122 - Quarta-feira, 26 de março

Maristela revela a Juliano que chantageou Letícia. Clarice repreende Bia. Beatriz pede perdão por ter duvidado de Beto. Topete e Ana Maria selam um acordo para fingir que namoram. Jacira se livra de Creiton. Beatriz pede ajuda a Basílio para desmascarar Letícia. Alfredo sofre uma estafa. Beto revela que os Alencar compraram o laudo de Letícia. Ronaldo agride Beto. Bia procura Beatriz.

Capítulo 123 - Quinta-feira, 27 de março

Beto afirma a Ronaldo e Raimundo que não se casará com Bia. Alfredo acredita que ainda está casado com Teresa. Raimundo dá um ultimato em Beto sobre o casamento com Bia. Carlito volta para casa. Anita beija Alfredo na tentativa de recuperar sua memória. Beto deixa a casa de Raimundo e pede abrigo para Vera. Orlando se aproxima de Ana Maria. Beto diz a Bia que se casa com ela se ela assumir a culpa do roubo do colar de joias e inocentar Beatriz.

Capítulo 124 - Sexta-feira, 28 de março

Bia recusa a proposta de Beto. Juliano pressiona Raimundo pelo noivado de Beto e Bia. Topete pede Ana Maria em namoro. Bia vê Beto com Beatriz e passa mal. Juliano, Raimundo e Beto levam Bia para o hospital. Érico admira o talento de Carlito para a elétrica. Sérgio pede ajuda a Jacira. O médico afirma que o estado de Bia é sério. Iolanda revela a Ana Maria que Topete é seu irmão. Clarice pede que Beatriz desista de Beto para salvar Bia.

Capítulo 125 - Sábado, 29 de março

Beatriz diz a Clarice que ela não tem direito de lhe pedir para desistir de seu amor. Ana Maria fica reflexiva ao saber que é filha de Orlando. Beatriz decide acatar o pedido de Clarice. Basílio insinua que ficará na empresa até mais tarde. Marlene acredita que Érico e Carlito se reconciliarão. Érico incentiva Carlito a estudar. Beto aceita se casar com Bia, mas impõe suas condições a ela.

