Adriana Lima exibe aliança com diamante gigante após se casar com produtor

A modelo Adriana Lima está oficialmente casada com o produtor norte-americano Andre Lemmers e decidiu anunciar a novidade exibindo o novo item

A modelo Adriana Lima e o produtor Andre Lemmers estão oficialmente casados! A famosa compartilhou a notícia em seu Instagram nesta terça-feira, 17. O anúncio da união foi feito por meio de uma foto em que mostra a mão da brasileira com uma aliança e um grande diamante junto dele. Na legenda, ainda brincou com a mistura dos sobrenomes dos dois.

"Oficialmente senhora Lima Lemmers, também conhecida como Limers", disse, bem-humorada, na foto que acompanhava a música I Wanna Be Loved, de Marilyn Monroe.

Confira, abaixo, a publicação:

Adriana Lima anunciou oficialização da união com Andre Lemmers - Foto: Reprodução/Instagram

Relacionamento

Os dois estão juntos desde 2021. Adriana tornou o relacionamento público no red carpet da abertura do Festival de Cinema de Veneza daquele ano. Na ocasião, em seus Stories do Instagram, Adriana publicou fotos do casal no evento e se declarou. "Esta tarde, com ele, em Veneza... o homem mais bonito, inteligente e gentil que eu já conheci. Eu amo você", escreveu.

Em setembro de 2022, ela deu à luz Cyan, seu primeiro filho com Lemmers; a modelo também é mãe de Sienna, de 9 anos de idade, e Valentina, de 12. As meninas são do antigo casamento com o jogador de basquete sérvio Marko Jarić.

Adriana Lima foi alvo de críticas após sua terceira gestação:

No final do ano passado, a atriz Marina Ruy Barbosa rompeu o silêncio e decidiu defender a modelo Adriana Lima após ver que a top model foi alvo de críticas ao seu rosto. Nos últimos dias, internautas apontaram mudanças no rosto de Lima recentemente. Com isso, a ruiva decidiu pedir o fim dos comentários sobre a aparência das mulheres.

Antes do apoio da ruiva, Adriana já tinha compartilhado uma foto sem maquiagem após ver os comentários maldosos e defendeu a sua aparência. “O rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, duas pré-adolescentes, um menino ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar, e três cachorros. Obrigada pela sua preocupação”, alfinetou.

