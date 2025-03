Raphael Montes fala sobre Beleza Fatal fora do streaming: 'Tom de novela das sete'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raphael Montes, autor de Beleza Fatal, fala de escrever uma novela fora do streaming e reflete sobre TV aberta

Raphael Montes(34), autor de Beleza Fatal (Max), é um dos nomes do momento após o sucesso de sua obra no streaming. Em entrevista à CARAS Brasil, o escritor confessa sobre escrever uma trama para a TV aberta e reflete ao falar das comparações da história com outros folhetins: "Tem um tom de novela das sete".

Beleza Fatal conta com a autoria de Raphael Montes e com a direção de Maria de Medicis, uma das diretoras do clássico Cheias de Charme (2012), da TV Globo. O escritor reflete sobre algumas similariedade entre essas novelas: "Exato, é mesmo".

Raphael Montes avalia que Beleza Fatal tem um enredo de novela das nove, mas confessa que dialoga muito com o horário das sete. O escritor relembra uma conversa que teve com Silvio de Abreu (82) sobre este assunto.

"O Silvio me falou uma coisa que eu achei legal. Eu adoro TV aberta. Tenho sim vontade de fazer TV aberta. Mas eu falei: 'Silvio, eu acho que tenho que fazer uma novela das nove, ninguém começa com a novela das nove'.Quando fui fazendo a novela, ele me falou: 'Engraçado, você fez um misto das nove com as sete'. Porque Beleza Fatal é assunto das nove, mas tem um tom de novela das sete. Interessante, é uma mistura boa", declara.

TERÁ BELEZA FATAL 2?

O autor avalia que não vê necessidade de uma segunda temporada para Beleza Fatal e aponta ser importante o término das histórias. Porém, Raphael Montes não descarta a oportunidade de escrever uma segunda temporada.

"Eu não sei se precisa de um Beleza Fatal 2, mas também [...] nunca diga nunca. Eu tenho visto teorias do final que são teorias maravilhosas, que eu lamento muito não escrever para um projeto aberto", finaliza o autor Raphael Montes.

