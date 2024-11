Garota do Momento: Como Juliano descobre a verdade sobre Beatriz?

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Juliano descobre que Beatriz é filha de Clarice e toma decisão radical. Saiba como será a cena!

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Juliano (Fábio Assunção) vai descobrir a verdadeira identidade de Beatriz (Duda Santos). Ele ficará sabendo que ela é a filha biológica de Clarice (Carol Castro) e toma uma decisão radical. Porém, o plano dele será destruído por Beatriz. Saiba como tudo acontece:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Juliano descobre que Beatriz é a filha legítima de Clarice quando vai assinar os documentos do contrato com a perfumaria. Ele reconhece o sobrenome da jovem e pede para ver a certidão de nascimento dela. Lá, ele descobre que Clarice é a mãe de Beatriz.

No entanto, Juliano não saberá se é apenas uma coincidência do destino ou se Beatriz apareceu na vida deles porque já sabe que Clarice é sua mãe. Na dúvida, ele decide se livrar da jovem. O empresário decide que vai matar Beatriz após a final do concurso Miss Tecelagem Tropical.

Acontece que o plano dele não será executado. Isso porque Basílio (Cauê Campos) ouve Juliano contar que já sabe que Beatriz é filha de Clarice e revela para a amiga. Com a informação, Beatriz decide acabar com os segredos. Na final do concurso, ela diz na frente de todos que é a filha biológica de Clarice.

Garota do Momento: Como Clarice recupera a memória?

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice (Carol Castro) vai recuperar a memória. Depois de tantos anos sem lembrar do passado e sem reconhecer a filha Beatriz (Duda Santos), ela terá uma ajuda para relembrar tudo que viveu antes de ser atropelada pelo bonde.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Beatriz descobre que a mãe, Clarice, foi vítima de uma armação de Juliano (Fabio Assunção) e que não lembra de nada do passado. Com isso, ela resolve ajudar a mãe. Um dia, a jovem leva a mãe para Petrópolis e relembra momentos que elas viveram juntas.

Beatriz diz que é filha biológica de Clarice e usa de recordações fortes da vida delas para fazê-la recuperar a memória. Então, a jovem começa a cantar a música de ninar que a mãe cantava para ela quando era criança. A canção faz Clarice recuperar a memória.

Tonta e com vários flashes do passado, Clarice relembra que Beatriz é realmente sua filha. As duas se abraçam em uma cena emocionante e choram juntas. Elas ainda entendem tudo o que aconteceu com Clarice após o atropelamento e como Bia (Maisa) se tornou sua filha.

As cenas devem ir ao ar a partir do capítulo 100 da novela.