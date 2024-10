Fábio Assunção sobre falta de diversidade em produções de época: 'Brasil não é isso'

A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa de 'Garota do Momento'; Fábio Assunção adiantou sobre seu personagem e retorno às novelas de época

Depois de uma participação especial em Mania de Você, Fábio Assunção (53) se prepara para mais um projeto na carreira com Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com o artista, ele adiantou sobre seu personagem e confessou sobre retorno às tramas de época.

Em Garota do Momento, nova novela das seis, que estreia em novembro na TV Globo, trama escrita por Alessandra Poggi, o ator dará vida ao vilão Juliano. Fábio Assunção relembra o convite para integrar o elenco.

"Eu acho que um trabalho, sobretudo uma novela que são meses, é muito importante a vibe dessa turma, a troca em cena, troca entre as pessoas. Isso, somado com a qualidade, enfim, ai fica uma coisa irrecusável, só queria dizer que foi um primeiro encontro, em um nível de alegria", declara.

A novela marca o retorno de Fábio Assunção em tramas de época. Ele já fez outros enredos do gênero com Força de um desejo (1999), Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor (2010), e, recentemente, na série Fim, Globoplay,mas analisa que são histórias completamente diferentes.

"Eu fiz algumas [produções de época] e curiosimamente de épocas diferentes, está sendo muito bom para mim mergulhar na história também da década de 1940 e 1950 [...] Para mim, em uma construção de carreira, eu acho maravilhoso poder agora voltar para uma teledramaturgia que vai se espalhar, porque a televisão tem uma força de se espalhar pelos lares brasileiros [...] É um tipo de comunicação diferente, a gente traz uma época que a gente não viveu e trazendo a beleza disso", confessa.

Durante a coletiva de imprensa, Tatiana Tiburcio (47) celebrou que o enredo de Garota do Momento dá o protagonismo para atores negros, sobretudo, em uma novela que se passa na década de 1950, onde muitas pessoas pretas eram silenciadas por conta do preconceito da sociedade daquele período. Fábio Assunção concorda com a fala da atriz e reforça que algumas produções audiovisuais não representam a diversidade do país, mas reforça que esse não é o caso da próxima novela das seis.

"Da gente poder também ver como o brasileiro construiu a cultura brasileira, a gente fica muito focado no mundo branco [...] mas o Brasil não é isso, o Brasil e a multiplicidade do brasilero, a gente vai poder ver isso na novela. Cada ator, cada atriz aqui tem essa tarefa de trazer muito brilho o seu próprio contexto e circunstância de vida [...] Acho que a questão de ser de época torna a novela talvez mais requentada, mais cuidadosa nos figurinos, na arte. Eu gosto de fazer época, mas gosto de fazer época quando tem, de fato, essa possibilidade dessa troca", finaliza.

