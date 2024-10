Ex-atriz mirim expõe cachê pago pela Globo por reprise de novela: 'Melhore'

A ex-atriz mirim Amanda Azevedo, que viveu Ada Franco Leal em Caras & Bocas, contou ter recebido um cachê modesto da Globo pela reprise da novela

A ex-atriz mirim Amanda Azevedo, que viveu Ada Franco Leal em Caras & Bocas (2009), contou ter recebido um cachê modesto da Globo pela reprise da novela. Com o folhetim previsto para ser exibido na íntegra pelo canal Viva a partir de março do próximo ano, a atriz contou que recebeu apenas R$ 50 pelos direitos de imagem.

Amanda, que atualmente trabalha como professora de inglês, falou sobre o assunto em suas redes sociais. "Galera, então... Vocês pediram tanto: 'Aí, Amanda, volta para a televisão, volta para televisão'. Vou voltar, mas na reprise. Caras & Bocas vai reprisar. E é o seguinte: a Globo já está fazendo suas graças. Pô, na moral, tô tirando onda. Eles já pagaram, o cash já caiu”, iniciou ela.

Ela ainda contou ter recebido apenas R$50. "[Falam] ‘caraca, Amanda, isso tudo? Assim eu vou te invejar’. Pois é, gente, R$ 50, tá? Eu nem sei o que faço com tanto dinheiro, não sei nem por onde começar", debochou a jovem.

"O que eu faço? Eu viajo? Viagem, vou ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas com R$ 50? Será que tem alguma base que dá pra comprar com R$ 50? Não, as bases estão todas R$ 90, né? Será que dá pra comprar skin care com R$ 50? Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, gente, é muita coisa. É muito, muito, sabe?", complementou.

Segundo ela, esse é motivo de ela ter apostado em outra profissão. "Se você quiser ter aula comigo, fala comigo que te dou aula e a gente destrava esse inglês junto, mas eu não dependo mais de Globo nenhuma. Porque, minha filha, Globo sendo Globo... Globo, melhore, melhore, porque, vou te contar...", encerrou.

Recentemente, nomes como Mateus Solano e Sergio Marone também criticaram a falta de retorno financeiro por conta das reprises de novelas e séries de sucesso.

Veja a publicação de Amanda Azevedo: