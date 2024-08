Estreando nas tramas da Globo, Beatriz Reis abre detalhes de papel em 'Família é tudo'

Prestes a estrear em uma novela da Globo, Beatriz Reis compartilhou detalhes sobre sua personagem em entrevista recente: "Muito diferente de mim"

Nesta sexta-feira, 30, Beatriz Reis fará sua grande estreia na novela 'Família É Tudo'! Em entrevista ao EXTRA, a atriz e ex-BBB confessou o sentimento de estar em uma novela da TV Globo e revelou detalhes sobre sua personagem na trama, a Selminha Veneno.

"A Selminha é uma personagem e tanto. É uma apresentadora de um programa de fofoca e faz de tudo para manter o público ligado. Ela não defende nem A, nem B, quer é tacar lenha na fogueira e vender a fofoca. Ela vai atazanar (Ramille) e Sheila (Mariana Armellini)... Vai criar mais rivalidade entre as duas", contou ela ao veículo.

Mas toda essa vontade de espalhar fofocas fica somente na ficção. Ainda durante a entrevista, Bia ressaltou que está feliz em interpretar um papel diferente do que ela é na vida real. "Selminha tem um humor ácido, muito diferente de mim. Vocês não vão ver a Bia do Brasil, a Bia do Brás. Na minha vida pessoal gosto de me manter longe de fofoca, de polêmica, e a Selminha é o contrário, quer estar ali. Eu gosto de focar na minha carreira, no meu trabalho, no que realmente importa para mim. Então está sendo um desafio maravilhoso fazer a Selminha. Gosto disso, de sair da minha zona de conforto, de desafios".

"As pessoas pensam que eu só sei falar 'Brasil do Brasil', só sei gritar, mas eu não me resumo a isso. Eu sou do povo, vim do povo, mas também sou profissional . Sou atriz. Meu eu atriz é dar vida a personagens com roupas e falas que eu não teria na vida real. E esse é o legal da profissão. Estou muito ansiosa e empolgada para me assistir", concluiu Beatriz Reis, empolgada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Beatriz Reis cai no choro ao celebrar papel em Família É Tudo

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis está cada vez mais perto de realizar um grande sonho! Na sexta-feira, 23, uma das protagonistas do reality show da TV Globo celebrou seu papel em 'Família É Tudo', novela das sete da emissora.

Por meio de seu Instagram oficial, Beatriz publicou um vídeo onde aparece segurando o roteiro com as falas de sua personagem, Selminha Veneno. Bastante emocionada, a ex-sister, que é atriz profissional, não conseguiu segurar o choro ao celebrar o início de sua carreira nas telinhas. Veja!