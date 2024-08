Beatriz Reis cai no choro ao celebrar papel em Família É Tudo: 'Um sonho'

Ex-participante do BBB 24, a atriz Beatriz Reis viverá a personagem Selminha Veneno nos próximos capítulos da novela Família É Tudo

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis está cada vez mais perto de realizar um grande sonho! Nesta sexta-feira, 23, uma das protagonistas do reality show da TV Globo celebrou seu papel em 'Família É Tudo', novela das sete da emissora.

Através de seu Instagram oficial, Beatriz publicou um vídeo onde aparece segurando o roteiro com as falas de sua personagem, Selminha Veneno. Bastante emocionada, a ex-sister, que é atriz profissional, não conseguiu segurar o choro ao celebrar o início de sua carreira nas telinhas.

"Olha eu aqui com mais um roteiro em mãos. Esse é especial. Não é só mais um roteiro. Representa toda a luta de minha família durante muitos anos. Representa aquela Bia de 6 anos de idade que falava pra mãe: 'eu quero fazer teatro! mãe quebre o vidro da televisão, eu quero entrar dentro'", iniciou a ex-BBB.

"Aquela Bia que vendeu as roupas na feira do rolo para pagar o teatro. Que os pais pararam de construir a casa para dormir no chão durante muitos anos, porque acreditaram no sonho da filha, acreditaram que ia ser uma atriz. Gente, eu estou pegando no meu roteiro de novela. Minha primeira novela", comemorou Bia, em meio às lágrimas.

Ao longo do registro, a famosa deixou um conselho especial ao público: "Independentemente do que você passe, do quão difícil seja, de quem disser que você não vai conseguir, falar que você não é capaz, que você não vai realizar, você vai. Põe Deus na frente que você vai realizar", declarou.

"O que não faltou foi emoção ao estar com o meu primeiro roteiro de novela em mãos! É o começo da realização de um sonho. Com uma jornada cheia de desafios e muita determinação, olho para trás com gratidão e para o futuro com esperança! Obrigada meu Deus", escreveu Beatriz Reis na legenda.

Beatriz Reis agradece Daniel Ortiz por oportunidade em novela

A ex-BBB Beatriz Reis teve uma participação confirmada na novela Família É Tudo, exibida pela Rede Globo, como a fofoqueira Selminha Veneno.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Daniel Ortiz, autor da trama, e o agradeceu pela oportunidade; confira mais detalhes!