Nova contratada da Globo, Beatriz Reis, dá spoiler sobre atuação em novela

De volta a TV Globo, como atriz, a ex-BBB Beatriz Reis comemorou a conquista de uma personagem na novela 'Família É Tudo' e falou sobre personagem

Beatriz Reis compartilhou alguns cliques da visita que fez ao novo trabalho, nesta quarta-feira (28). A ex-BBB foi anunciada como a mais nova contratada da TV Globo, como parte do elenco de Família É Tudo, novela das 19h. A artista posou em frente aos estúdio de gravação e revelou alguns detalhes sobre a personagem que irá interpretar.

"Ansiosos para a estreia da Selminha Veneno? Minha estreia é nesta sexta-feira, 30/08, às 19:45! Na novela", explicou Bia na legenda da publicação. A influenciadora e atriz posou com uma das roupas da personagem e entrou no papel para fazer o cliques, exibindo a personalidade misteriosa de Selminha.

Nos comentários, fãs celebraram a conquista de Beatriz: "Você merece! Era essa a felicidade que queríamos que você sentisse", escreveu uma delas. "Sua danada! Muito sucesso para você", comentou a outra. "Uma mulher marcante e super capacitada que, além de ser belíssima, também é muito competente no que faz com uma naturalidade inigualável. Você é diferenciada e vai em busca dos seus objetivos com garra e determinação", declarou um admirador da atriz.

Beatriz chegou a Globo através do Big Brother Brasil 24 e fez sucesso na casa como uma das favoritas ao prêmio da edição. O fim de sua trajetória no programa chegou quando ela e Davi Brito, o campeão, se enfrentaram no último paredão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Beatriz Reis alfineta haters

Durante a sua passagem pela casa do BBB, Bia também desagradou a alguns dos telespectadores, que a acusaram de ser "forçada". Na ocasião, haters da atriz apontaram que ela se apropriou do título de vendedora do Brás apenas para chegar ao programa e que havia mudado a aparência para comover o público:

"Teve comentário, teve falação… É personagem? Tirou as lentes de contato? Fingiu que era do Brás, mas não era do Brás… Era camelô? Tinha dinheiro? Eu amo a imaginação de vocês como vai bem além. Vocês deviam escrever roteiros, ia ter sucesso. Teve muito comentário, mas não, eu nunca fui um personagem”, disparou ela sobre o assunto, após a contratação como atriz de novela.