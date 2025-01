Débora Bloch exibe o novo visual para viver Odete Roitman na novela Vale Tudo

Globo revela o resultado da mudança no cabelo de Débora Bloch para ela interpretar a vilã Odete Roitman no remake de Vale Tudo

A atriz Débora Bloch já está com novo visual para iniciar as gravações como a personagem Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Nesta sexta-feira, 24, a emissora divulgou a primeira foto da artista com seu novo corte de cabelo e penteado. “Começando a mudança. Mas é só o começo! Ela está chegando”, disse a estrela.

A musa está com o cabelo mais curto e em tom de loiro dourado. Inclusive, o tom de loiro era algo que não iria fazer parte da personagem, mas foi revisto pela equipe e foi o visual aprovado. “Queríamos ela fria, para ajudar na imagem de cruel da Odete. Essa construção é muito orgânica, às vezes, nos surpreende”, afirmou a caracterizadora Rosemary Paiva.

O novo corte foi feito no dia 18 de janeiro de 2025 pelo cabeleireiro Vini Kilesse e a cor foi feita pelo colorista Amadeu Marins.

O remake de Vale Tudo tem estreia prevista para o mês de março e vai ser exibido na faixa das 9 da Globo.

Débora Bloch vai interpretar Odete Roitman no remake de Vale Tudo - Foto: Globo/ Catarina Ribeiro

Taís Araujo já começou as gravações de Vale Tudo

A atriz Taís Araujo já iniciou as gravações do remake da novela Vale Tudo, da Globo, na qual interpretará Raquel Accioli, protagonista da trama. Ao ver a repercussão, a estrela se surpreendeu ao ver alguns comentários afirmando que a deixaram mais velha para a personagem.

"Ontem saíram as fotos de divulgação de Vale Tudo, e eu fui ver os comentários. Tem uns hilários falando assim: 'Ah, essa caracterização da Taís, esse envelhecimento que fizeram nela a deixaram com 80 anos'. Preciso dizer uma coisa para vocês: Não tem envelhecimento. O que acontece é que não tem maquiagem. Não tem pele. Eu uso filtro solar sem cor. Às vezes eu uso um lápis verde e um batom meio rosa. Mas não tem nada de correção de pele. Sobre meu cabelo, eu o pinto, mas deixei de pintar para fazer a novela, ele é muito branco, ele tem muita coisa branca", disse ela.

E completou: "Fiquei rindo. Olha só, vocês não sabem quem eu sou. Normalmente me veem muito maquiada e produzida. Vocês vão se surpreender, vão me ver nessa novela com a cara que eu tenho, e a cara que eu tenho é essa daí, cara. Isso é envelhecimento natural da vida, eu tenho 46 anos. Normalmente as pessoas falam que eu pareço mais jovem do que a idade que tenho. Nem acho isso uma coisa boa, porque como atriz quero fazer personagens com a complexidade da minha idade. Não quero fazer personagem mais jovem e nem quero parecer mais jovem. Mas adorei que a minha cara verdadeira, sem nada, cabelo sem estar pintado caracterizaram envelhecimento. Trago verdades, essa daí sou eu".

