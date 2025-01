Ator de Perigosas Peruas relembra entrada em novela: 'Bati na porta da Globo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vitor Hugo relembra como conseguiu papel em Perigosas e Peruas

Perigosas Peruas (1992) foi resgatada pelo Globoplay e está disponível para ser assistida na plataforma de streaming. Ambientada em São Paulo, a novela de Carlos Lombardi (66) é uma comédia estrelada por Vera Fischer (73) e Silvia Pfeifer (66). Vitor Hugo (47), atualmente no ar na TV aberta como o Tião em Cabocla, integrou o elenco da trama após bater na porta da Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembra que fazia sucesso no teatro quando resolveu pedir emprego na emissora. Um único telefonema feito na recepção da empresa mudou para sempre sua presença na teledramaturgia.

"Eu tive a sorte de bater na porta da TV Globo um ano antes de estrear Perigosas Peruas, e fui atendido, eu fiz um telefonema da porta para o departamento de elenco, fui atendido pela Yolanda Rodrigues, que era diretora de elenco, e ela me recebeu. Aceitou me receber, me conhecer e dali agendou-se um teste pra mim. E esse teste foi feito pelo Regis Faria, que se tornou um grande amigo da minha vida. E o Regis Faria fez o teste pra esse personagem, que, na verdade, seria uma participação, o Caco", conta.

"Seria uma participação na novela pra fazer ali umas duas ou três cenas com a Natália Lage. E eu já a conhecia, eu estava no auge do 'Capitães da Areia', um espetáculo que eu fiz, e que foi um marco no Teatro Infanto-juvenil no Rio de Janeiro, que revelou tantos nomes, tantos artistas, tantos jovens artistas como eu. Eu já tava em Cartaz com o 'Capitães' e quando fui fazer esse teste lá com o Regis, e desse teste eu fui chamado pra fazer essas três cenas com a Natália", complementa.

Hugo recorda o sucesso no teste para atuar em Perigosas Peruas e como atuar na novela o impactou positivamente para conseguir outros papéis dentro da Globo. Sua presença em cena chamou a atenção dos diretores, o que lhe rendeu contrato fixo.

"Tive o privilégio também de ser dirigido logo de cara pelo Roberto Talma. E depois o resultado daquelas três cenas que nós fizemos ali, de alguma maneira aquilo já se estabeleceu, já reverberou como uma certeza de que não iam ser só aquelas três cenas. Então, a princípio eu cheguei pra fazer uma participação e logo depois eu fui contratado e aí 'Peruas' foi a minha primeira telenovela na TV Globo. Eu tinha feito duas anteriormente, tinha feito uma minissérie na Manchete, uma novela na Rede Manchete e depois surgiu o papel de Caco", conta.

Atualmente morando em Portugal, o ator segue atuando em produções na Europa e mantendo contato com os colegas que fez em Perigosas Peruas. A volta da novela, no último dia 13, reforçou o sentimento de nostalgia

"Perigosas Peruas é uma novela que eu tenho um carinho muito especial, porque foi no início da minha carreira, foi fruto de alguns encontros muito fortuitos, encontros dos quais eu tenho muita gratidão, pessoas que eu conheci que foram muito importantes na minha vida, naquele início de carreira e que depois se tornaram grandes amigos", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE VITOR HUGO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitor Hugo (@vitorhugoactor)

LEIA TAMBÉM:Tony Ramos revela o que mais o fascina no The Masked Singer Brasil