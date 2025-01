BBB 25: Vitória, Mateus, Diego, Daniele, Raissa e Edilberto estão no paredão

Na noite deste domingo, 26, três duplas foram indicadas para o paredão e disputam o voto do público. Saiba como foi a formação da berlinda

As duplas Vitória e Mateus, Diego e Daniele e Raissa e Edilberto disputam o segundo paredão do BBB 25, da Globo, e uma delas será eliminada na próxima terça-feira, 28. Saiba como foi a formação da berlinda da semana:

A noite de formação de paredão começou com o toque do Big Fone, que foi atendido por Camilla. Ela e Thamiris ficaram imunes e indicaram a dupla Edilberto e Raissa para o paredão. Logo depois, os anjos Diego e Daniele Hypolito deram a imunidade para a dupla Aline e Vinicius.

Então, os líderes Diogo e Vilma indicaram Vitória e Mateus. “Foram dias conflitantes aqui por conta de eu ter uma relação com Vitória, estar me aproximando cada dia mais com Aline e isso conta para mim. Com a Thamiris e Camilla, tivemos algumas questões aqui e eu procurei entender o lado delas e a reação delas. Respeito muito a trajetória delas até aqui, torço por elas também. Vai a Vitória, a gente já se conhecia lá de fora, mas nunca fomos amigos, nos encontramos duas vezes. Eu conversei com eles e é difícil tê-la no paredão. A gente tem o mesmo ofício, a gente sabe do corre, o quanto é difícil”, disse Diogo ao justificar sua indicação.

Na sequência, os participantes fizeram a votação da casa no confessionário e aconteceu um empate entre as duplas Diego e Daniele e Renata e Eva. Os líderes Diogo e Vilma desempataram e indicaram Diego e Daniele.

Logo depois, Edilberto e Raissa, que foram emparedados pelo Big Fone, tiveram o direto ao Contragolpe e puxaram Delma e Guilherme para o paredão.

Por fim, as duplas Diego e Daniele, Edilberto e Raissa e Guilherme e Delma realizaram a prova Bate e Volta. A prova foi de sorte e a dupla Edilberto e Raissa escapou do paredão.

Saiba quem votou em quem:

Vitória e Mateus votaram em Renata e Eva

Maike e Gabriel votaram em Diego e Daniele

Edilberto e Raissa votaram em Diego e Daniele

Camilla e Thamiris votaram em Renata e Eva

Renata e Eva votaram em Diego e Daniele

João Pedro e João Gabriel votaram em Diego e Daniele

Delma e Guilherme votaram em Gracyanne e Giovanna

Aline e Vinicius votaram em Gabriel e Maike

Gracyanne e Giovanna votaram em Renata e Eva

Diego e Daniele votaram em Renata e Eva

