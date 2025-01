BBB 25: Camilla atende ao Big Fone e manda dupla para o paredão

Após o Big Fone anterior ser anulado, o telefone toca novamente. Camilla atendeu e mandou uma dupla para o paredão junto com sua dupla, Thamiris

Na noite deste domingo, 26, o Big Fone tocou novamente na casa do BBB 25, da Globo. O primeiro Big Fone aconteceu na noite de sábado, 25, mas foi anulado porque quem o atendeu, Maike, descumpriu uma regra. Agora, Camilla foi quem atendeu ao telefone e deu o pontapé inicial na formação do paredão.

Ao atender, Camilla ouviu uma mensagem que dizia que ela e sua dupla, Thamiris, estão imunes no paredão. Além disso, as duas precisavam indicar uma dupla ao paredão.

Depois de comemorarem a imunidade, as irmãs indicaram Raissa e Edilberto ao paredão.

O Big Fone anulado

Na madrugada deste domingo, 26, o apresentador Tadeu Schmidt fez uma aparição extra na casa do BBB 25 para anular o Big Fone. Ele informou que Maike descumpriu uma regra do Castigo do Monstro ao atender o telefone sem carregar a boneca Maria Eugênia e isso fez a dinâmica ser cancelada pela produção.

"Tenho um comunicado para fazer a vocês: no texto do Castigo do Monstro, estava escrito: "os dois castigados vão se vestir de Bambam e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada", iniciou o apresentador.

"Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra, por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no Paredão. E pela infração no Castigo do Monstro, Maike recebe punição gravíssima, de 500 estalecas", complementou.

