Tadeu Schmidt revela quem ele levaria como dupla para o BBB 25: ‘Vejo ganhando o programa’

Em entrevista à Revista CARAS, o apresentador Tadeu Schmidt fala sobre o Big Brother Brasil e revela quem ele levaria como dupla para o BBB 25

No comando do Big Brother Brasil desde 2022, o apresentador Tadeu Schmidt (50) acompanhou muitas mudanças ao longo das exibições do reality show da TV Globo. No BBB 25, uma delas chamou a atenção do público: a entrada de 12 duplas competindo pelo prêmio que pode alcançar R$ 3 milhões. Com a novidade, que surgiu justamente na primeira edição do programa após a saída de Boninho da TV Globo, o jornalista entra na brincadeira e revela, em entrevista à Revista CARAS, quem ele levaria para a casa mais vigiada do Brasil.

Com o BBB em novo formato, é impossível não pensar em quem Tadeu levaria para a competição. "Ana Cristina! Ela é uma participante perfeita para o Big Brother, porque ela é simpática, carismática e sincera. Uma pessoa que vejo ganhando o programa", respondeu sobre a amada, Ana Cristina (48), com quem tem Laura (22) e Valentina (20).

Questionado se sente que sua relação com o público mudou depois do BBB, Tadeu pontua: "É muito mais intenso hoje em dia. Lembro que no BBB 22, o meu primeiro, eu recebi tanto carinho. Eu tinha medo de não dar certo, de como iria funcionar e a reação foi tão boa que no final eu estava realizado, aliviado e, ao mesmo tempo, feliz e emocionado. Quando estava terminando o BBB 22 eu não podia nem falar que ficava emocionado, porque eu recebi tanto carinho do público, foi inesquecível mesmo”.

E continua: “Mas também tem a pressão, tem um monte de gente que vai falar que eu sou péssimo, chato, vão falar mil coisas de mim, mas é saber separar isso. As pessoas têm o direito de ter a opinião que elas quiserem. Eu não quero que todo mundo goste de mim, tem gente que vai gostar, tem gente que não, mas é tanta gente que gosta que não tenho como ficar insatisfeito".

Com o Big Brother Brasil no ar, o apresentador precisa conciliar com mais afinco sua rotina pessoal e profissional, mas ele garante que faz questão de manter a vida dentro da normalidade possível. "Malho todo dia, para mim é importante manter a saúde. A diferença é que vou malhar de fone, com o Globoplay ligado e ouvindo o que está acontecendo no BBB. Quando vim para o Rio, ainda como repórter do esporte, tentava encontrar meu lugar na profissão, fazer meu nome, e não queria perder tempo jogando tênis, malhando, pois nesse tempo eu poderia estudar mais. Conclusão: foi o pior ano da minha carreira”, diz.

“Estava estressado, tinha menos ideias, as coisas não funcionavam direito. Todo mundo precisa de uma válvula de escape, de uma forma de relaxar, fazer uma coisa que é puro prazer. Depois disso, sempre trabalhei muito, me dediquei, mas sempre fiz questão de ter meu lazer e não só pelo lazer, mas porque isso melhora meu trabalho. Faço questão de pelo menos almoçar com minha família e estar com as meninas o máximo de tempo possível; e de jogar golfe, que é o esporte pelo qual sou apaixonado. Todos os domingos eu jogo. Normalmente, estou no buraco 16, quase terminando a partida, e está rolando o almoço do anjo. Às vezes, estou ali jogando, alguém começa a chorar com o vídeo do anjo e começo a chorar também, erro a tacada e isso acaba com meu jogo”, conclui o comunicador.

VEJA A CAPA DA NOVA EDIÇÃO DA REVISTA CARAS COM TADEU SCHMIDT E A ESPOSA: