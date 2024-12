Gravando 'Vale Tudo', Carolina Dieckmann ganha visita do filho de 17 anos

A atriz Carolina Dieckmann exibe registro raro junto ao filho, José, e do marido, Tiago Worcman, com quem é casada há 17 anos

A atriz Carolina Dieckmann recebeu uma visita inesperada da família nesta terça-feira, 10. O encontro especial aconteceu no Rio de Janeiro enquanto a artista roda o remake de Vale Tudo, da Globo, com a personagem Malu. A famosa de 46 anos passou um tempo de qualidade com o filho caçula, José, de 17 anos, e o marido, o diretor Tiago Worcman.

A artista publicou fotos raras de sua família em seu perfil no Instagram, dando um beijão no marido e abraçando o herdeiro. "As visitas que mudam tudo, que fazem meu coração parar o mundo. Guardam e causam sentido... Profundo", escreveu na legenda.

Apesar de ser casada com o empresário há 17 anos, a estrela compartilha poucos cliques ao lado dele e do filho mais novo. Além de José, a loira é mãe de Davi Frota, de 25 anos, fruto de seu relacionamento antigo com Marcos Frota, com quem foi casada por cerca de sete anos.

Declaração de amor

Carolina faz questão de mostrar seu amor pelo diretor Tiago Worcman. Isso porque a atriz compartilha, frequentemente, declarações e homenagens em suas redes sociais.

"A música não casa mas é do disco preferido dele agora. Quando toca xande cantando caetano eu penso que estamos num momento sincronizado - nem sempre um casal gosta da mesma coisa ao mesmo tempo - mas quando isso acontece o encontro fica eternizado", emiconou-se o falar sobre seu marido em seu aniversário.

"Somos tão diferentes que quase estamos parecidos temos uma vida de memórias compartilhadas antes mesmo de estarmos juntos, temos ainda o tempo que inventamos, as casas, os filhos, as comidas que ele faz e eu como, as viagens, as velas, o sopro, o vento levando, norteando, a vida se tornando única, o universo abençoando”, derreteu-se.

