Padre Fábio de Melo faz desabafo após revelar a depressão: ‘Curar a tristeza’

Padre Fábio de Melo emociona ao falar sobre como lida com seus sentimentos ao longo da vida após contar que tem depressão: ‘À beira do abismo'

O padre Fábio de Melo compartilhou um novo desabafo após revelar que sofre de depressão. O religioso fez um texto para contar como lida com seus sentimentos enquanto lida com a saúde mental abalada.

"Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde o menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios. Já me acusaram de ser muito emocionado, falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é quem conduz a minha alma pela mão, são elas, as emoções. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites", afirmou ele.

E completou: "Minha alma sob sombra tem o hábito de viver nas alegrias conscientes de que elas estão terminando. Sim, antes mesmo que se findem, eu já estou chorando de saudade delas. Quando vem a tristeza, eu sou invadido pela convicção de que será definitiva. Este sou eu, um ser melancólico que, de vez em quando, adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei, mas às vezes é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar o meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos. O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio de Melo (@pefabiodemelo)

Luta contra a depressão

Padre Fábio já havia tratado publicamente sobre a sua luta contra a depressão e a síndrome do pânico em 2020. Na ocasião, ele discutiu como esses problemas o levaram a questionar muitos aspectos de sua vida e fé. Naquela época, o religioso ainda descreveu a depressão como um estado em que se sentia desconfortável consigo mesmo para destacar a gravidade da doença.

Leia também: Reunidos, Luciano Huck, Angélica e mais artistas globais celebram "Natal fora de época"