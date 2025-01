Lembra dele? Ex-Malhação revela nova profissão bem diferente da atuação

Ex-ator de Malhação, Gabriel Falcão abandonou a atuação e assumiu uma nova carreira ao passar em um concurso público. Saiba o que ele faz

O ex-ator Gabriel Falcão conquistou os brasileiros ao interpretar o protagonista da novela Malhação, da Globo, em 2013. Porém, ele abandonou a carreira artística há algum tempo e assumiu um novo rumo profissional. Agora, o rapaz de 34 anos contou que se tornou diplomata.

Nesta semana, Gabriel contou que passou em um concurso público e vai trabalhar no Palácio Itamaraty, em Brasília. Na legenda do post, ele celebrou a conquista profissional.

"Enfim, diplomata. A palavra vocação vem do latim “vocatio”, que significa “chamado” – e foi exatamente isso que eu senti, em dezembro de 2021, quando, pela primeira vez, ouvi falar da carreira de diplomata. Foi como se eu tivesse passado a vida toda apaixonado por massa, queijo e molho de tomate, e, de repente, alguém me apresentasse uma pizza. A refeição, no entanto, seria o oposto de um fast-food: o processo seletivo é sabidamente um dos mais complexos e competitivos do país, com um tempo médio de preparação de mais de quatro anos. Nesse último ano, por exemplo, foram 8525 candidatos concorrendo a 37 vagas, com provas de História Mundial, História do Brasil, Política Internacional, Economia, Geografia, Direito Brasileiro e Internacional, Português, Inglês e Francês/Espanhol", afirmou ele.

E completou: "Não é nenhum exagero dizer que esse foi, de longe, o maior desafio da minha vida: foram mais de dois anos de muita dedicação, sacrifícios, incertezas, decisões difíceis, erros, percalços e angústias, mas, acima de tudo, de muito aprendizado. Os maiores, curiosamente, não foram sobre os quase infinitos conteúdos estudados, mas sobre a vida: primeiro, sempre é tempo de fazer novas escolhas, mais maduras e mais conscientes do que se é e do que se quer; e, segundo, nossas melhores escolhas são aquelas que não se baseiam no que é mais fácil, cômodo, seguro ou esperado, mas sim no que é mais significativo".

Por fim, ele agradeceu: "Como nada nessa vida se faz sozinho, esse resultado não é só meu, mas também da minha família, que me apoiou de todas as formas e me encorajou a encarar o medo de trocar um caminho profissional já trilhado por outro que era só sonho e incerteza; dos amigos e amigas, que compreenderam as muitas ausências e demoras em responder; dos vários professores incríveis e generosos que tive a sorte de encontrar; e também dos novos colegas de profissão, cuja inteligência, sensibilidade e grandeza serviram e servem de inspiração para mim nessa nova jornada. Um dos grandes chanceleres da história recente da política externa brasileira disse, certa vez, que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Pelo visto, estou mesmo no lugar certo".