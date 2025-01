Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry não participa de ensaio por causa da filha: ‘Delicado’

Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry falta no ensaio técnico da Inocentes de Belford Roxo para ficar com a filha no hospital

Mãe da cantora Lexa, a empresária Darlin Ferrattry não esteve no ensaio técnico da escola de samba Inocentes de Belford Roxo por causa da internação da filha. Ela decidiu permanecer ao lado da herdeira em um hospital de São Paulo ao invés de ir para o sambódromo. Com isso, a musa gravou um vídeo para agradecer a agremiação por ter entendido seus motivos para faltar no evento, já que ela é a rainha de bateria da escola.

"Estou passando aqui para falar que hoje é o ensaio técnico da Inocentes de Belford Roxo e dizer que eu não vou poder estar presente, mas quero agradecer ao presidente Reginaldo, ao Rodrigo, por todo o carinho, por toda a empatia por esse momento tão delicado que eu estou passando. Todo mundo sabe que a minha filha está hospitalizada e eu preciso estar aqui ao lado dela. Eu quero que o desfile seja lindo, que o ensaio técnico seja maravilhoso", disse ela.

E completou: "Arrasa lá, tá bom, minha bateria Cadência da Baixada. Aproveito também para agradecer todas as homenagens feitas à Lexa ontem pela Unidos da Tijuca. Muito obrigada, Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca, por todo o carinho com a Lexa. Muito obrigada também ao mestre Washington Paz, da bateria Cadência da Baixada, e ao mestre Casagrande da bateria Pura Cadência."

Lexa está internada na unidade semi-intensiva de um hospital aos 6 meses de gestação. Ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce e precisa ficar de repouso para evitar o parto prematuro.

Lexa lamentou a necessidade de se afastar do carnaval

A cantora Lexa compartilhou uma mensagem na web para contar que não irá participar do carnaval. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor", começou ela.

"São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança. Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor. Eu sempre fiz o que estava liberada para fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora…esse é o meu maior foco. Obrigada Unidos da Tijuca, nunca será segredo o quanto eu te amo", concluiu.

