BBB 25: Aline e Diogo abrem o jogo sobre possível romance: ‘Beijinho’

Será que vai rolar? No BBB 25, Aline e Diogo Almeida conversam sobre a possibilidade de se entregarem ao romance: ‘Energia que atrai'

Na tarde deste domingo, 26, Aline e Diogo Almeida tiveram uma conversa sincera sobre o que sentem sobre a possibilidade de um romance no BBB 25, da Globo. Os dois já trocam olhares e dançam juntos em clima romântico, mas ainda não ficaram juntos. Porém, eles concordaram que o affair pode acontecer de forma natural.

Durante o bate-papo, Diogo comentou que existe atração entre eles e que podem ver o que vai dar no futuro. "A gente não tem nada definido. A gente tem essa energia que atrai, essa conexão. Isso aí já não tem como dizer que não. A não ser que você esteja jogando comigo, que você esteja fazendo um tipo, um teatro. Mas não é isso que eu enxergo. Lá fora, eu também falei 'não sei quero formar casal'. E eu também não sei se quero formar casal aqui dentro", disse ele.

O ator completou: "A gente está tendo essa aproximação. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter alguma coisa. Depende muito do que a gente vai sentindo a cada dia, da troca que a gente vai tendo, da confiança que a gente vai tendo um no outro". Então, Aline comentou sobre a postura de Vinicius. "Essa é a preocupação dele. Lá fora, você fazer o que você quer é uma coisa. Aqui dentro, você vai sofrer as consequências de coisas que você não tem nem ideia. Eu fiquei me perguntando: 'Será que seria legal fazer o que eu quero? E depois? E no dia seguinte? E se eu quiser dar uns beijinhos e acabou também?", afirmou.

Por sua vez, Diogo concordou que podem apenas ficar uma vez. "Na boa, se quiser dar um beijinho e acabou, e a gente assumir que só está curtindo...", afirmou. Então, Aline declarou: "Mas se a gente quiser estar junto, a gente fica junto. Se não quiser também...". Por fim, o ator afirmou: "Acho que a gente também não pode ficar se apegando muito ao medo. É viver e se permitir também. Mas, ao mesmo tempo, de uma forma respeitosa".

