Nicolas Prattes defende bondade de Rudá em Mania de Você: 'Hoje em dia é difícil'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o ator Nicolas Prattes faz uma reflexão baseada na bondade excessiva de Rudá, seu personagem em Mania de Você

Durante festa para celebrar os 471 anos da cidade de São Paulo, realizada pela Seara Gourmet neste sábado, 25, o ator Nicolas Prattes (27) fala com exclusividade, em entrevista à CARAS Brasil, sobre o seu personagem em Mania de Você, novela da TV Globo. Na trama de João Emanuel Carneiro (54), ele dá vida ao ativista ambiental Rudá. O noivo de Sabrina Sato (43) faz uma avaliação sobre a bondade excessiva do namorado de Viola (Gabz) e reflete: "Hoje em dia é difícil", acredita.

Ao falar sobre seu personagem no folhetim das nove, Nicolas destaca o que tem aprendido com ele. “Enquanto ator, a gente gosta de retratar experiências humanas. Então, acho que o grande aprendizado – a gente está entrando na reta final, falta um mês e meio mas ainda tem muito coisa para acontecer – é que a gente precisa ficar esperto com todo mundo, sabe? E que o coração bom, só, ele vale a pena – você não pode se corromper. Mas a gente tem que ficar ligado, olho vivo e faro fino com todo mundo, porque sempre tem algum desejo obscuro por trás, principalmente em nossa história”, ressalta.

A história de Rudá tem dividido opiniões do público. Questionado se há um mistério por trás do personagem, Nicolas reflete: “Tudo o que acontece na vida do Rudá é consequência não só do meio em que ele cresceu, por ter pouca malandragem da cidade e ter um coração muito puro. Acaba que quem tem pouco mais de malícia, consegue levá-lo muito fácil. Ele acaba caindo nessas pessoas que são mais sedutoras, mais ardilosas e que são mais inteligentes até, que têm uma capacidade de perversão maior que a dele”.

Em seguida, o artista elogia o trabalho do autor João Emanuel Carneiro. “Poucos sabem fazer como ele faz. Então, está podendo contar essa história é um presente gigantesco. O Carlos Araújo, que é o diretor, é a minha terceira novela com ele, seguida. Então, é um cara que confia em mim, em que eu confio. Uni as duas coisas. Eu tinha trabalhado com ele e com o João em Todas as Flores (novela produzida pelo Globoplay), mas agora a gente está numa obra aberta, e eu já tenho recebido os capítulos. Tem muito capítulo chegando que tem acontecido coisas que nunca pensei que fossem acontecer. É realmente – eu falo de longe –, que é a novela com mais reviravolta que já fiz. De longe! Então, para um bom noveleiro, vem coisa boa por aí”, finaliza o famoso.

