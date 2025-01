BBB 25: Vitória Strada chora ao perceber que está em risco

A atriz Vitória Strada não segurou as lágrimas e chorou ao conversar com Mateus ao perceber o rumo do jogo no BBB 25

A atriz Vitória Strada chorou no início da noite deste domingo, 26, no BBB 25, da Globo. Em uma conversa com Mateus, ela percebeu que corre o risco de ser indicada ao paredão desta noite pelos líderes Diogo Almeida e Vilma.

Ela ficou emocionada ao ver que corre o risco de ir para a berlinda e sair do reality show na segunda semana de jogo. "Me sinto muito mal de estar aqui arquitetando voto. Mas é a única coisa que a gente tem para se defender aqui dentro, sabe? Eu estou tendo que aprender a lidar com isso. A gente veio aqui para jogar e o jogo nos pede isso. Eu acho que ele vai colocar a gente", disse ela.

Vitória ainda disse que é alvo de Diogo por causa de sua profissão e fama. "Porque eu já sou atriz lá fora. E as pessoas veem isso como... Ele deu a entender que ele teve a parada com as meninas, mas que, ao mesmo tempo, ele torce por elas. Porque elas precisam muito desse dinheiro, desse premio e dessa oportunidade. Eu não quero tirar a oportunidade de ninguém. Mas eu não quero deixar de ver isso aqui como algo muito importante para mim", afirmou.

Diogo e Vilma realmente querem indicar Vitória e Mateus

O ator Diogo Almeida mudou de ideia sobre quem deve indicar para o paredão neste domingo, 26, no BBB 25, da Globo. Ele é o líder junto com sua mãe, Vilma, e os dois colocaram 3 duplas na Mira do Líder: Vinicius e Aline, Vitória e Mateus e Camilla e Thamiris. Há alguns dias, o artista disse que seu alvo era em Vinicius e Aline. Porém, ele mudou de ideia.

Em uma conversa com Edilberto, Diogo comentou que pode indicar Vitória e Mateus para não enfraquecer seu grupo. Isso porque ele viu que seus aliados não querem votar em Vitória e Mateus na votação da casa. Com isso, ele pode deixar Aline e Vinicius para que a casa vote neles e indicar Vitória e Mateus para a berlinda.

"O que a gente pensou: Já que Maike e Gabriel não votam na Vitória, e a maioria, pelo menos no grupo, vota no Vinicius e Aline, eu não colocar Vinicius e Aline e deixar pela casa o voto neles. Corre o risco do Bate e Volta. Mas, pensando que a gente pode enfraquecer o grupo fazendo o contrário, talvez seria o mais coerente, o mais viável”, afirmou ele.

