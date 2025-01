Regina Duarte grava chamada para nova reprise de História de Amor na Globo

A Caras Brasil apurou que Regina Duarte gravou chamada para a reprise de História de Amor, de Manoel Carlos; ato marca as pazes da veterana com a emissora

Desde que deixou a TV Globo, em 2020, para ser secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, a relação de Regina Duarte (77) com a emissora foi duramente estremecida. Cinco anos após o episódio que deu o que falar no mundo artístico, a CARAS Brasil apurou, neste domingo, 26, que a eterna Helena de Manoel Carlos gravou as chamadas para a nova reprise da novela História de Amor (1995), que substituirá Cabocla, em homenagem ao autor que fará 92 anos em março. A ideia é exibir o folhetim – que também tem como protagonista o ator José Mayer (75) – na Edição Especial. Com isso, a situação mostra que a paz pode ter sido selada.

Com a informação obtida pela CARAS Brasil, fica claro que as portas para a mãe de Gabriela Duarte (50) voltaram a se abrir na Globo. Vale lembrar que Regina interpretou três Helenas de Manoel Carlos, nos folhetins História de Amor, Por amor (1997) e Páginas da vida (2006); e que no tributo à ele, lançado no Globoplay em março de 2024, a atriz não foi convidada.

A artista também foi excluída do especial de 70 anos de novelas, e sua participação na reprise de Pega Pega (2017), durante a pandemia da Covid-19, foi cortada. Na trama de Claudia Souto, ela interpretou a si mesma.

MAIS SOBRE HISTÓRIA DE AMOR

A novela História de Amor – exibida entre 3 de julho de 1995 e 2 de março de 1996 – completa 30 anos em julho. Na primeira exibição, no horário das seis, ela marcou a trajetória do autor Manoel Carlos, registrando 34 pontos de audiência.

Dirigida por Ricardo Waddington (64), foi reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo entre 10 de dezembro de 2001 e 28 de junho de 2002, cravando 21 pontos. No ano passado, o VIVA reprisou o folhetim na faixa especial que homenageava os 90 anos de Manoel Carlos.

A trama gira em torno de Helena (Regina Duarte), uma mulher batalhadora que enfrenta a gravidez prematura de sua filha Joyce (Carla Marins) – uma garota mimada, prepotente e voluntariosa. A jovem engravida de Caio (Angelo Paes Leme), um playboy de caráter duvidoso que a abandona sem sentir remorso. Helena é separada do pai da garota, o machista Assunção (Nuno Leal Maia), que não consegue aceitar a situação da filha.

Em meio a todos os problemas familiares, a protagonista se apaixonando e é correspondida pelo endocrinologista Carlos Alberto (José Mayer), homem que está prestes a se casar com Paula (Carolina Ferraz), uma patricinha arrogante e possessiva que não admite o fim do relacionamento, e cujos pais, Zuleika (Eva Wilma) e Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro), depositavam todas as esperanças neste enlace para tirar a família da decadência financeira.

Leia também:Longe da TV, Regina Duarte quer despertar preservação do verde com artes plásticas

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE REGINA DUARTE NO INSTAGRAM: