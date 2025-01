Mania de Você: Saiba como Berta descobre que Sirlei era marido de Leidi

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Berta descobre a verdade sobre Sirlei, Leidi e Evelyn. Saiba como será a cena

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Berta (Eliane Giardini) vai descobrir a verdade sobre Sirlei (David Junior), Leidi (Thalita Carauta) e Evelyn (Gi Fernandes). Inclusive, ela ouvirá tudo da boca do marido. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carta Bittencourt, do Portal Leo Dias, Fátima (Mariana Santos) descobre que Sirlei era casado com Leidi e os dois são pais de Evelyn. Então, ela ameaça o marido de Berta: ou ele conta a verdade ou ela mesma vai contar tudo para a patroa.

Com medo, Sirlei marca uma reunião com toda a família e revela a verdade. Ele diz que é o pai de Evelyn e que a jovem é fruto do seu romance com Leidi. Ele diz que todos foram a casa dela juntos em uma armação. Porém, ele diz que se casou com Berta com separação total de bens e que não se casou para dar um golpe.

Porém, Berta fica revoltada. Ela diz que a família é uma quadrilha que tinha o objetivo de roubar sua fortuna. Inclusive, ela pergunta se Isis (Mariana Ximenes) estava envolvida na armação. Então, a ricaça manda Sirlei e Leidi embora de sua casa e ele chora muito porque amava Berta.

Mania de Você: A morte de Volney

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Volney (Paulo Rocha) vai morrer. O vilão será vítima de uma armadilha ao tentar seguir a esposa, Mércia (Adriana Esteves).

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Volney coloca um rastreador no sapato de Mércia quando ela diz que vai viajar até o Rio de Janeiro. Desconfiado de que ela tem um cúmplice, ele decide segui-la.

Chegando lá, Mércia se encontra com Molina (Rodrigo Lombardi) e Volney descobre tudo. Porém, ele se torna uma vítima e desaparece. Segundo a colunista, Volney morre.

A jornalista contou que a cena do sumiço de Volney foi gravada em uma sequência secreta com a presença de Molina e Mércia nesta semana e deve ser exibida na próxima semana.