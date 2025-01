Zezé Di Camargo reúne as 3 filhas em foto especial

Pai de quatro, o cantor Zezé Di Camargo reuniu as três filhas em data especial na vida da caçula da família: ‘Dia de comemorar’

O cantor Zezé Di Camargo viveu um momento especial na noite de sábado, 25, em seu apartamento na Grande São Paulo. O artista celebrou o primeiro mês de vida da filha caçula, Clara, com uma festa temática e contou com a presença das outras filhas, Wanessa Camargo e Camilla Camargo.

Nas redes sociais, Wanessa registrou o encontro de Zezé com as 3 filhas. Na imagem, ele surgiu sorridente e orgulhoso ao lado das herdeiras no cenário da festinha. “Dia de comemorar o primeiro mês da Clarinha”, disse a mais velha.

Além das três filhas, Zezé também é pai de Igor Camargo.

O primeiro mêsversario de Clara teve o tema da animação Moana, da Disney. A mãe dela, Graciele Lacerda, já contou que vai fazer uma festa a cada mês da filha com tema das princesas da Disney até o primeiro ano dela.

Zezé Di Camargo reúne as três filhas em foto especial - Foto: Reprodução / Instagram

Como é a rotina noturna de Zezé Di Camargo com a filha recém-nascida?

Em entrevista à 'Quem', Zezé revelou que, junto com a esposa, tem vivido em função da bebê. O cantor explicou que todas as noites acorda com Graciele Lacerda para acalentar a pequena Clara. "Acompanho o tempo todo. Se estou aqui em casa com ela, se ela levantar três, quatro vezes para dar mamar à noite, eu levanto junto. Eu acho que, da minha parte, eu sinto que se eu ficar deitado na cama e deixando só a mãe levantar... Eu acho que eu tenho que ser parceiro nessa hora, estar junto", declarou ele. Leia mais!

