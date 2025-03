Camila Pitanga detalha relação com a mãe, diagnosticada com transtorno de personalidade

A atriz Camila Pitanga abriu o jogo sobre sua relação com a mãe, a também atriz Vera Manhães, que se afastou da profissão para cuidar de sua saúde mental

A atriz Camila Pitanga abriu o jogo sobre sua relação com a mãe, a também atriz Vera Manhães, de 73 anos, que se afastou da profissão para cuidar de sua saúde mental após ser diagnosticada com transtorno de personalidade paranoide. Em entrevista à Quem, a filha falou sobre a convivência com a veterana.

“Minha mãe sempre foi minha filha mais velha. Minha filha pronta”, afirmou Camila, que é fruto do relacionamento da atriz com Antônio Pitanga, de quem ela se separou em 1986. Com o fim do relacionamento, Camila e o irmão, Rocco Pitanga, ficaram sob a guarda do pai.

A atriz contou que as três gerações da família passaram a conviver mais, e destacou a maturidade dela e da mãe para isso. “Minha maturidade e também esse outro estágio de vida que minha mãe está vivendo, aos 73 anos de idade. De tudo que a gente foi caminhando, que vem cerzindo, batalhando, cada uma em uma esfera individual e na esfera desse trio de mulheres”.

E ela analisou como sua relação com a mãe mudou. “Eu estou vivendo o auge do afeto, da troca e do contato. Não que não tivesse antes, mas minha mãe está se permitindo receber mais, eu também. Os atravessamentos do amor estão mais fluidos, livres, desbloqueados do medo, da desconfiança”, analisou.

Camila Pitanga também contou que a filha, Antonia, de 16 anos, também convive bem com a avó. “A Antônia, desde que nasceu, sempre foi próxima da avó. Está sendo muito bom ser filha da dona Vera e mãe pronta da dona Vera. Ser filha e ser mãe. É um novo ciclo de nutrição e regozijo”, encerrou.

Carreira de Vera

Sucesso na década de 1970, a mãe de Camila participou de grandes novelas da Globo como 'Marrom Glacê' (1979), 'O Cafona' (1971), e 'Roque Santeiro' (1985), sendo este o último trabalho da atriz nas telinhas. Em 1986, Vera se afastou da profissão para cuidar de sua saúde.

