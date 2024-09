Tereza Seiblitz fala sobre retorno às novelas em Volta por Cima: 'Ligada ao impossível'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tereza Seiblitz celebra retorno às novelas e conta detalhes de nova personagem em Volta por Cima

Tereza Seiblitz (60) está de volta à Globo. Na novela Volta por Cima, a próxima das sete, ela será Doralice, uma costureira mãe de Madá (Jéssica Ellen) e que vive com uma grave doença do coração. No núcleo principal da trama escrita por Claudia Souto, a atriz celebra a oportunidade de falar com o público sobre saúde, um tema importante.

Na festa de lançamento da novela, nos Estúdios Globo, nesta terça-feira, 24, ela fala em entrevista à CARAS Brasil sobre sua expectativa para a estreia e conta o que andou fazendo durante o período em que esteve longe das novelas.

"É uma alegria imensa, amo fazer televisão, fui muito feliz nas quatro novelas que eu fiz e na minissérie também. Primeiro a Hilda Furacão da Gloria Pérez e agora com Justiça 2, foi menorzinha, mas é sempre bom. Eu gosto muito de séries. Uma alegria enorme, a turma é ótima. Então, assim, eu só tenho coisas boas pra dizer", diz.

"Esse tempo todo eu fiquei fazendo teatro, fiz cinema, fiz outras coisas. Mas eu tenho um carinho especial pela televisão e pela TV Globo, que é onde eu comecei. [Lembro] da minha primeira novela aqui no Projac, eu entro aqui, vejo os lugares onde foi feita a primeira foto da Dara de Explode Coração, então é um lugar de muito afeto pra mim", recorda.

Seiblitz celebra a entrada no elenco de Volta por Cima e rasga elogios aos colegas de trabalho. "E a equipe é maravilhosa. A gente realmente parece estar nessa novela há um tempão e a gente está há um mês fazendo esse trabalho. E parece que a gente é amigo há muito tempo, os bastidores são maravilhosos", revela.

Doralice, personagem da atriz, terá papel importante na novela e vai ser ponto de partida para as tramas da protagonista da história, interpretada por Jéssica Ellen. Tereza revela que além da doença, a costureira tem um lado espiritual forte.

"A Doralice é uma costureira que tem uma circunstância cardíaca. Chama de coração grande, que é uma musculatura do coração que dá a ela uma sensação de cansaço, que é perigosa, e que a única cura para isso é transplante de coração, porque é uma coisa muito séria, e ela vive com isso, e isso é um fator de preocupação para as filhas, e ela perde o marido logo no começo da novela que é uma coisa muito terrível, muito pesada. Ela é uma pessoa que afirma a vida, é uma costureira. Eu vejo muito isso nela, vejo uma espiritualidade também cultivada, é uma pessoa que está ligada ao impossível, de uma maneira não óbvia, mas a gente sente que está. Eu acho linda, é uma personagem encantadora", conclui.