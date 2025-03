Novelas / Perda surpreendeu

Atriz de A Usurpadora abandonou carreira e morreu aos 56 anos

No ar com a reprise de A Usurpadora no SBT, a atriz Jessica Jurado morreu em 2024 e fez seu último trabalho na televisão há quase duas décadas

Cena de A Usurpadora - Reprodução/SBT