Ator de Tieta morreu sem casamento e filhos após sofrer queda em escada rolante

No ar com a reprise de Tieta, Elias Gleizer nunca se casou e morreu em 2015, aos 81 anos, depois de sofrer uma queda e ter o pulmão perfurado

O atorElias Gleizer, que está no ar na Globo como Jairo Turíbio na reprise de Tieta, morreu em 2015, aos 81 anos, após sofrer queda em uma escada rolante e performar o pulmão. Sem casamento e filhos, o ator deixou seu legado por meio da arte, com personagens que marcaram a teledramaturgia brasileira.

Começo nas artes

Filho de imigrantes judeus poloneses que fugiram da perseguição na Europa, Elias Gleizer nasceu em 1934, em São Paulo, batizado como Ilicz Glejzer. Desde cedo, seu caminho foi moldado pelo acaso e pelo talento. Seu pai, um sapateiro, insistiu que ele estudasse violino, e foi justamente na música que ele encontrou o teatro. Aos 12 anos, ao tocar em uma orquestra juvenil, foi convidado por um diretor para fazer teatro e, a partir dali, nunca mais deixou os palcos.

Em 1956, venceu o prêmio de melhor ator em um festival amador, e três anos depois estreou na TV Tupi, onde ficou até 1978. Seu talento e carisma natural o levaram a papéis marcantes, consolidando-o como um dos rostos mais queridos da televisão brasileira. Fez nada menos que 25 novelas na emissora, incluindo Nino, o Italianinho (1969) e Simplesmente Maria (1989). Com o fechamento da Tupi, passou pela TV Bandeirantes e pelo SBT até chegar à Globo, onde brilhou em mais de 25 produções.

Sucesso na TV

Elias Gleizer foi um dos atores mais queridos do público, especialmente pelas suas interpretações de figuras paternas e avôs carinhosos. Entre seus papéis mais marcantes, destacam-se o Jairo de Tieta (1989), o Tio Zé de Sonho Meu (1993), o Canequinha de Anjo de Mim (1996) e, principalmente, o Vô Pepe de Era uma Vez (1998), personagem que conquistou de vez o coração do público infantil.

Mesmo com a imagem associada à figura de avô, Elias Gleizer nunca se casou nem teve filhos. Seu amor era dedicado à profissão, e ele brincava sobre isso em entrevistas. "Fiz mais de cinco novelas com crianças. Tenho cara de vovô. Mas fiz mais novelas de padre. Foram dez padres. Também fiz frei, só não consegui ser bispo", comentou ao Memória Globo.

Despedida inesperada

Em maio de 2015, Gleizer sofreu um acidente ao cair em uma escada rolante. A queda resultou na fratura de cinco costelas e perfuração do pulmão. Internado por dias, o ator acabou desenvolvendo complicações respiratórias e faleceu no dia 16 de maio, aos 81 anos, por falência circulatória decorrente de uma broncopneumonia. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro.

A morte de Gleizer pegou a classe artística de surpresa. O ator Bruno Gagliasso(42), que interpretou seu neto em Caminho das Índias (2009) homenageou o veterano com uma mensagem emocionada: "Meu avô querido... chegou a hora de descansar".

Em 56 anos de carreira, Elias Gleizer construiu um histórico impecável na TV, no teatro e no cinema. Trabalhou em sucessos como Explode Coração (1995), Chiquinha Gonzaga (1999), Sinhá Moça (2006) e Flor do Caribe (2013). Seu último trabalho foi na novela Boogie Oogie (2014), onde interpretou um relojoeiro, em uma participação especial.

Elias Gleizer em Tieta - Reprodução/Globo

