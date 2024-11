Ex-Chiquititas, Aretha Oliveira, se apega à fé durante gestação: 'Deus me preparou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aretha Oliveira, a eterna Pata de Chiquititas, se derrete ao falar sobre sua primeira gestação e celebra conquista

Aretha Oliveira (39), ex-chiquititas, está grávida! Ela marcou uma geração de crianças ao interpretar a Pata na primeira versão de Chiquititas, do SBT, e anunciou recentemente que vai aumentar a sua família. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre o coração ao falar sobre sua gestação e reforça importância da fé durante esse momento: "Deus me preparou".

Casada há quase 10 anos com o argentino Sebastián Goldberg, Aretha contou que eles vão ter o primeiro filho juntos. A apresentadora confessa que a notícia da gravidez pegou o casal de surpresa, por mais que eles já planejavam aumentar a família, não esperavam que isso fosse acontecer nesse momento da vida.

"Foi um susto, porque a maternidade era algo que a gente conversava como uma possibilidade ou não, estávamos muito tranquilos em relação a isso. Juntos já quase 15 anos, há poucos meses de completar 10 de casados, a gente vinha lidando com muita tranquilidade, esperando esse desejo bater e na tranquilidade também de mais para frente, caso a gente não tivesse de forma natural, adotar. A gente começou a questionar a ideia e o bebê veio muito rapidinho. Foi um susto, mas um susto que trouxe felicidade", relembra.

Essa é a primeira gestação de Aretha Oliveira, a artista se derrete ao falar sobre a experiência: "É um misto de emoções boas, também difíceis. Eu acho que existe medo, existem angústias por um uma etapa totalmente nova que vai começar, e que a gente desconhece".

"Ao mesmo tempo, vem junto uma gratidão muito grande por esse presente. Não tem como sentir de outra maneira, vem uma felicidade muito grande, uma esperança muito grande e essa sensação do maior desafio das nossas vidas e, com certeza, o mais bonito e o mais importante", declara.

UMA PESSOA DE MUITA FÉ

Aretha Oliveira reforça que é uma mulher de muita fé, ela afirma que vem se apegando na sua crença para lidar com a experiência da maternidade. A apresentadora também menciona que a gravidez chegou no momento certo em sua vida.

"Eu acredito muito nos planos de Deus, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu não tenho como não sentir que a gravidez, nesse momento, é bem no momento certo. Veio no momento em que tudo se alinhou para que isso acontecesse, acho que a minha maior tranquilidade é essa. Sempre quando vem algum medo, alguma preocupação, eu acho que eu me conecto com essa fé e senti que esse era um momento e, que com certeza, Deus me preparou e nos preparou para isso", revela.

"Eu tenho uma maturidade necessária, consciência tanto espiritual quanto em relação a minha saúde para fazer tudo da melhor forma possível. Apesar de todas as inseguranças, que qualquer mulher e qualquer mãe podem sentir, eu acho que eu me sinto maduro suficiente para viver esse momento" finaliza a atriz.

