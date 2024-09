Após participação em 'Família É Tudo', Beatriz Reis faz teste para nova novela da Globo, diz site

Depois de brilhar com participação em 'Família É Tudo', Beatriz Reis estaria em fase de testes para elenco de nova trama na TV Globo; saiba mais

Beatriz Reis está fazendo sucesso na TV Globo desde que deixou a casa do BBB 24. Após participação de destaque na novela Família É Tudo e novo quadro no programa Encontro, a influenciadora pode emplacar sua segunda novela na emissora.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a famosa Bia do Brás foi chamada para realizar um teste para o elenco do remake de Vale Tudo, com estreia prevista para 2025. Nesta semana, a ex-sister esteve nos Estúdios Globo para a gravação de uma cena no papel de Aldeíde, personagem interpretada por Lilia Cabral na versão de 1988.

Mas o papel de Beatriz Reis ainda não está garantido. A atriz Titina Medeiros, que atualmente compõe o elenco de No Rancho Fundo, foi convidada para fazer teste para a mesma personagem.

Confira os bastidores da primeira gravação de Bia em 'Família É Tudo':

Beatriz Reis vibra com estreia na TV ao lado de Patrícia Poeta

Beatriz Reis usou as redes sociais para fazer uma agradecimento especial para Patrícia Poeta após estrear seu quadro no programa 'Encontro', da Globo. Na atração, chamada "EconoBia", ela vai às ruas usar toda a sua experiência como camelô pra dar dicas de venda aos feirantes da cidade de São Paulo.

Em seu Instagram, a ex-participante do 'BBB 24' compartilhou algumas fotos com a apresentadora e a agradeceu pela oportunidade de ter um quadro em seu programa. "Paaaaaatrícia, sua danada. Não existem palavras que traduzam a minha felicidade e gratidão pelo seu carinho", começou.

"Estrear na TV aberta ao seu lado é uma honra e estou muito animada para o que está por vir! Obrigada, Patrícia, por enxergar em mim algo que eu sempre sonhei e agora estou realizando. Obrigada por acreditar no meu potencial e me dar essa grande oportunidade", acrescentou.

Bia também postou fotos com Tati Machado e Thelma Assim, que fazem parte do 'Encontro'. "Que alegria foi estrear ao lado também dessas grandes mulheres, Tati e Thelminha. Obrigada meu Deus", finalizou.