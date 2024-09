"Obrigada por acreditar no meu potencial", disse a ex-BBB Beatriz Reis para a apresentadora Patrícia Poeta após sua estreia no 'Encontro'

Beatriz Reis usou as redes sociais para fazer uma agradecimento especial para Patrícia Poeta após estrear seu quadro no programa 'Encontro', da Globo. Na atração, chamada "EconoBia", ela vai às ruas usar toda a sua experiência como camelô pra dar dicas de venda aos feirantes da cidade de São Paulo.

Em seu Instagram, a ex-participante do 'BBB 24' compartilhou algumas fotos com a apresentadora e a agradeceu pela oportunidade de ter um quadro em seu programa. "Paaaaaatrícia, sua danada. Não existem palavras que traduzam a minha felicidade e gratidão pelo seu carinho", começou.

"Estrear na TV aberta ao seu lado é uma honra e estou muito animada para o que está por vir! Obrigada, Patrícia, por enxergar em mim algo que eu sempre sonhei e agora estou realizando. Obrigada por acreditar no meu potencial e me dar essa grande oportunidade", acrescentou.

Bia também postou fotos com Tati Machado e Thelma Assim, que fazem parte do 'Encontro'. "Que alegria foi estrear ao lado também dessas grandes mulheres, Tati e Thelminha. Obrigada meu Deus", finalizou.

Os fãs celebraram a conquista de Beatriz. "A Bia além de ser talentosa é engraçada! Merece muito!", disse uma seguidora. "Podem falar o que for! Mas a Bia é o puro suco entretenimento e da alegria", falou outro. "Nem sempre quem ganha, é quem vence. E Bia é a prova disso!" , afirmou um terceiro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Beatriz Reis faz confissão sobre vida amorosa após BBB

Beatriz Reis está curtindo o primeiro Rock in Rio de sua vida após se destacar no BBB 24. Durante o reality show da TV Globo, ela revelou que era viagem e depois do programa, segue bastante reservada em sua vida amorosa.

A ex-sister, que está com 24 anos, confessou que permanece virgem. "Sou virgem até hoje. Se eu postar uma foto com fio dental, já acham que perdeu a virgindade. Mas não é porque fiquei famosa, sempre fui assim, adoro um fio dental, adoro uma roupa decotada. Aí ninguém acredita", disse em entrevista à Quem no camarote do Globoplay. Saiba mais!