Ana Hikari confessa amadurecimento após Família é Tudo: 'Um grande acerto'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Ana Hikari faz um balanço sobre seu desempenho em 'Família é Tudo' e adianta próximos projetos

Nesta sexta-feira, 27, vai ao ar o último capítulo de Família é Tudo, novela das sete da Globo e a atriz Ana Hikari (29) garante que o sentimento é de dever cumprido. Na trama, ela ficou responsável por dar vida a vilã Mila. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista faz um balanço de sua personagem e revela maior desafio enfrentado com esse trabalho: "Situações mais controversas".

Em Família é Tudo, Ana Hikari interpretou a primeira vilã de sua carreira. Desde o começo da trama, a personagem passou por grandes viradas e a atriz reconhece que Mila foi amadurecendo ao longo de sua jornada na novela.

"Com certeza a Mila trouxe um amadurecimento ao longo da trama e foi lindo construir isso cena a cena. Separava cada cena e decupava tudo para estar de acordo com cada degrau que ela subiria aos poucos. Para mim, como atriz, foi um aprimoramento das minhas formas de estudar o texto. Foi um trabalho intenso, cheio de texto, muita atenção com as pequenas nuances e por fim, uma entrega enorme nessa curva dramática da personagem até chegar nessa redenção", declara.

Para além do seu papel com Mila, Ana Hikari reforça que também sentiu um amadurecimento profissional ao dar vida a vilã: "Foi um aprimoramento das minhas formas de estudar o texto. Foi um trabalho intenso, cheio de texto, muita atenção com as pequenas nuances e por fim, uma entrega enorme nessa curva dramática da personagem até chegar nessa redenção".

'UM GRANDE ACERTO'

Ana Hikari revela que foi muito feliz com sua personagem em Família é Tudo e celebra a redenção de Mila perante o público. A atriz avalia que consegiui imprimir muitas camadas nesse papel o que fez com que ela conquistasse o apoio dos telespectadores.

"Mila é um grande acerto, porque ela podia ir pra vários lados e o público desejou muito essa redenção dela que construímos. Vi uma vilã crescer com toda sua maldade e ganhar uma redenção muito aceita pelo público. Para mim isso é sinal de uma personagem que conquistou um ótimo lugar! Principalmente a resposta do público e até a torcida para Mila se dar bem mostra o quanto foi uma construção muito bem sucedida na narrativa. Um presente mesmo do Daniel Ortiz e do Fred Mayrink para mim", confessa.

Agora que encerrou os trabalhos com Família é Tudo, Ana Hikari abre os braços para novos desafios em sua carreira. Ela aguarda o lançamento das séries Body By Beth, no Max e TNT e Amor da Minha Vida, na Disney+.

Além disso, a atriz está focada em seu podcast Clube do Erro! O produto alcançou o 10° podcast mais ouvido do Brasil e o segundo lugar no ranking de comédia brasileiro. Ana Hikari abre o jogo e revela que não esperava tamanha repercussão.

"É uma grande surpresa pra mim, não esperávamos todo esse sucesso sucesso. Seguimos gravando, porque o podcast tem episódios diários, de segunda a sexta o público pode ouvir as histórias de erros mandadas pelos ouvintes e analisadas por mim, Agnes Brichta e Nina Tomsic. O mais divertido é que somos melhores amigas e geralmente discordamos, então sempre o público vai ter alguém com quem concordar", finaliza.

