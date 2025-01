Namoro de fachada? Agatha Moreira fala sobre sexualidade do namorado

Agatha Moreira rebate críticas após o namorado, Rodrigo Simas, revelar que é bissexual e nega que romance seja de fachada

A atriz Agatha Moreira namora há seis anos com o ator Rodrigo Simas. Porém, o romance deles foi alvo de críticas após o artista revelar que é bissexual. Com isso, os internautas começaram a questionar se o romance deles seria de fachada. Para colocar um ponto final no assunto, ela negou que seu namoro seja algo ‘falso’ e destacou a parceria e diálogo que existe no relacionamento deles.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Agatha garantiu que sempre soube da orientação sexual de Simas. "A bissexualidade ainda é um tabu. É muito louco como as pessoas achavam que eu não sabia. Fiquei um pouco impressionada ao perceber que talvez falte diálogo nas relações delas", disse ela.

E completou: "A bissexualidade ainda é muito invisibilizada, acompanhada por falas do tipo: "Está indeciso, não sabe o que quer, é gay enrustido, está com ela só de fachada". E eu penso: "Nossa, estamos há seis anos de fachada, é impressionante". Já é difícil manter o réu primário numa relação de amor verdadeiro, imagina seis anos de fachada (risos)".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Simas (@simasrodrigo)

Possibilidade de ter filhos

Recentemente, Agatha Moreira comentou sobre a possibilidade de formar uma família e ter filhos com o ator Rodrigo Simas. "Amo criança e sempre vivi rodeada por elas. E adoro cuidar de criança, trocar uma fralda, por exemplo. Mas essa decisão precisa de muita maturidade, de muita certeza. Não dá para colocar um filho no mundo por capricho, vaidade. Ainda não tomamos essa decisão", disse ela ao site Gshow.

Com quase 33 anos, a artista não descarta a possibilidade de congelar óvulos. "Infelizmente, uma decisão tão importante como essa esbarra em questões que não podemos controlar. O congelamento de óvulos é um passo importante para a mulher ter um pouco mais de tempo para amadurecer essa escolha. Não teria nenhum problema em realizar esse procedimento, se achar que vai ser algo importante para mim", afirmou.

Além disso, ela afirmou que prefere manter a relação sem rótulos. "O respeito não é maior ou menor de acordo com o nome que se dá a uma relação. No começo do nosso namoro, estávamos ainda nos entendendo, naquela fase em que muita coisa é novidade. Antes de nós mesmos definirmos o que estávamos vivendo, as pessoas já pediam um nome para a relação. E eu fui honesta, dizendo que ainda não haviam rótulos", disse ela.

Leia também:Agatha Moreira se declara para Rodrigo Simas em aniversário: 'Grande amor'