Victor Garrido e Cybelle Veronezi se casam em cerimônia ao ar livre

Os noivos Victor Garrido e Cybelle Veronezi oficializaram a união em uma cerimônia de casamento com muito romantismo

Victor Garrido e Cybelle Veronezi oficializaram a união em uma cerimônia de casamento no dia 18 de janeiro de 2025. A celebração aconteceu ao ar livre no Chez Bisutti Lake Paradise, espaço Bisutti, localizado no Club Med Lake Paradise.

Os noivos celebraram o amor na frente de seus pais, Heber e Sandra (Victor) e Eudair e Roseli (Cybelle), e dos convidados do dia especial.

A festa teve gastronomia assinada por Julio Perinetto, decoração de Mariana Bassi e o vestido da estilista Helen Salles.

Casamento de Victor Garrido e Cybelle Veronezi - Foto: Danilo Máximo

