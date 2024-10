Veja o vestido de noiva de Ana Thaís Matos para o casamento

A comentarista esportiva Ana Thaís Matos escolheu um vestido de noiva elegante e clássico para o seu casamento: 'É a minha cara'

A comentarista de futebol da Globo Ana Thaís Matos já está casada! Ela se casou com o presidente da escola de samba Mocidade Unida da Mooca, Rafael Falanga, na noite de sábado, 12, em São Paulo. Para o seu grande dia, ela caprichou na escolha do vestido de noiva.

Ana Thaís escolheu um ateliê de noivas e festa, chamado Belina, no Rio de Janeiro para confeccionar o modelito. Ela escolheu um vestido de noiva longo, com decote em V e um acessório dourado para marcar a cintura. Além disso, ela completou o visual com véu longo e buquê de flores na cor rosa.

Nas redes sociais, o ateliê mostrou imagens da última prova dela para o vestido de noiva e a jornalista surgiu empolgada com o resultado. "Ah que lindo! Que fantástico. É a minha cara”, declarou.

Em entrevista ao Jornal O Globo, a comentarista contou sobre a sua preocupação na hora de escolher o vestido. "Acho que o vestido foi uma das coisas que deu mais certo. Me chamou a atenção quando eu olhei o Instagram do ateliê pela primeira vez. Vi noivas reais, com corpos reais, com todos os tipos de padrão e de estilo. Então eu falei: "Eu não vou ter que ter um corpo para entrar num vestido. Eu vou ter um vestido que entre no meu corpo". Isso foi muito legal. Mas ele é bastante original, acho que nunca vi nada muito parecido. Tem um toque bem a minha cara, bem autoral", afirmou.

Vestido de noiva de Ana Thaís Matos

Ana Thaís Matos não quer ter filhos

Ana Thaís Matos já foi questionada sobre quando vai ter filhos. A jornalista revelou que não pretende ficar grávida, e essa decisão já foi tomada há muitos anos, mas antes tinha medo de falar sobre o assunto, já que muitas pessoas não entendiam a sua escolha.

"Eu não quero ter filhos, eu já decidi isso há muito tempo na minha vida. Vou até refazer a frase, não é que eu não quero ter filhos, eu não quero engravidar. Eu acho que eu tenho outras questões na minha vida para solucionar. Minha mãe depende muito de mim, então decidi muito cedo que eu não queria engravidar. Mas quem sabe no futuro, quando eu tiver mais condições, com mais tempo livre, eu não mude de ideia, gravidez mesmo é uma coisa que eu não quero. Não pretendo ter filhos dessa forma", explicou.

"Hoje em dia eu não me importo mais com essa pressão, mesmo porque eu já tenho 38 anos, embora a gente tenha a Claudia Raia para nos inspirar, eu acho que a minha escolha de vida hoje, o meu propósito de vida não tá incluído ficar grávida. Eu amo crianças, participei diretamente da criação de um dos meus sobrinhos. Sei dos perrengues que é ser mãe, das dificuldades de ser mãe, por isso que eu acho que é uma coisa muito difícil. É muito mais fácil sofrer hater na internet, ser comentarista da Globo, do que ser mãe", afirmou ela, que precisou lidar com muitos comentários negativos quando decidiu ser comentarista esportiva.