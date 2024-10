Ana Thaís Matos se casa com presidente de escola de samba

Comentarista de futebol da Globo, Ana Thaís Matos celebrou seu casamento com Rafael Falanga na noite de sábado, 12, em São Paulo

A comentarista de futebol da Globo Ana Thaís Matos já está casada! Ela celebrou seu casamento com Rafael Falanga, que é presidente da escola de samba Mocidade Unida da Mooca, na noite de sábado, 12, em São Paulo.

Os dois ficaram noivos há cerca de um ano e meio, quando ele fez o pedido no sambódromo do Anhembi, mas se conhecem há mais de 20 anos. O namoro começou em 2021. Neste domingo, 13, a noiva mostrou a foto oficial do seu casamento e encantou com o clima de romance. Na imagem, os noivos apareceram trocando um beijo após o sim.

O casamento contou com decoração feita com flores em tons de rosa e combinou com o buquê da noiva. “Casamos! E não poderia ter sido mais perfeito! Que nunca nos falte amor, comunicação e movimento. Te amo, Rafael”, disse ela.

Antes do casamento, Ana Thaís contou que escolheu uma cerimônia de casamento fora do tradicional. "Vai ser um mix de tradição com um pouco mais da nossa cara. Não vai ter uma cerimônia religiosa, vai ser numa casa de festa. E meus cachorros vão participar. Não vai ter bolo nem madrinhas. As madrinhas porque eu sei que ia deixar alguém fora. O bolo foi uma questão muito prática, porque eu não ia ter tempo de experimentar todos, e os que eu experimentei não gostei. Além disso, casamento é uma coisa muito cara. Eu preferi investir em outra coisa que eu acho que ia levar mais alegria para as pessoas", disse ela na coluna Play, do Jornal O Globo.

Além disso, ela revelou como foi a escolha do seu vestido de noiva. "Acho que o vestido foi uma das coisas que deu mais certo. Me chamou a atenção quando eu olhei o Instagram do ateliê pela primeira vez. Vi noivas reais, com corpos reais, com todos os tipos de padrão e de estilo. Então eu falei: "Eu não vou ter que ter um corpo para entrar num vestido. Eu vou ter um vestido que entre no meu corpo". Isso foi muito legal. Mas ele é bastante original, acho que nunca vi nada muito parecido. Tem um toque bem a minha cara, bem autoral", afirmou.

++ Ana Thaís Matos revela decisão sobre maternidade: "Não quero"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Thaís Matos (@anathaismatos)

Veja mais fotos do casamento de Ana Thaís Matos e Rafael Falanga:

Casamento de Ana Thaís Matos e Rafael Falanga - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Ana Thaís Matos e Rafael Falanga - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Ana Thaís Matos e Rafael Falanga - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Ana Thaís Matos e Rafael Falanga - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Ana Thaís Matos e Rafael Falanga - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Ana Thaís Matos e Rafael Falanga - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Ana Thaís Matos e Rafael Falanga - Foto: Reprodução / Instagram