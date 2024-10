Veja como é o convite de casamento de João Gomes e Ary Mirelle

O cantor João Gomes vai oficializar seu casamento com sua noiva, a influenciadora digital Ary Mirelle. Veja o convite para a cerimônia

O cantor João Gomesestá prestes a oficializar seu casamento com sua noiva, a influenciadora digital Ary Mirelle. Os pombinhos vão subir ao altar na tarde da próxima segunda-feira, 21, no Castelo de Brennand, em Recife e um vídeo do convite de casamento deles foi compartilhado na internet.

O jornalista Leo Dias fez uma publicação no Instagram para mostrar detalhes do que recebeu. O convite de casamento luxuoso impressionou por sua beleza e detalhes impecáveis. O item foi feito em tons de dourado e branco e conta com as iniciais dos noivos em alto relevo.

Veja:

Saiba todos os detalhes do casamento

A cerimônia vai contar com a presença de cerca de 350 convidados e eles prometem fazer um evento luxuoso. Para o evento, a noiva vai usar um vestido feito pela estilista Rosa Clará, do Luna Estúdio Rosa. O modelito promete seguir o estilo tradicional, mas com detalhes delicados. Por sua vez, João vai apostar em um terno do New Garden.

Entre os padrinhos, os noivos contam com a presença de Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio de Lima e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emily Marques, Lulinha Marques e Jaime Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia. Já as alianças do casal serão levadas pela irmã de Ary e o irmão de João, simbolizando a união das famílias.

Vale lembrar que João Gomes pediu Ary Mirelle em casamento em novembro de 2023. Na época, a influenciadora estava grávida do filho do casal. Os dois estão juntos desde dezembro de 2022, mas precisaram dar um tempo na relação em meados de abril do ano passado. Logo após a reconciliação, a influenciadora anunciou a gestação, no início de junho. Em recente entrevista à CARAS Digital, Ary Mirelle fez uma reflexão sobre a maternidade.