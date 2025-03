BBB 25: Belo será pai? Renata recebe recado surpreendente na Vitrine do Seu Fifi

A bailarina Renata está recebendo muitas informações na Vitrine do Seu Fifi do BBB 25, o que inclui o recado sobre Gracyanne Barbosa e seu ex, Belo

A bailarina Renata, participante do BBB 25, continua na Vitrine do Seu Fifi, localizada em um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 13. Em determinado momento do dia, um dos espectadores do reality exibiu um cartaz afirmando que Belo vai ser pai, informação que não é verdadeira.

A mensagem rapidamente se espalhou nas redes sociais, e os internautas já especulam qual será a reação de Gracyanne Barbosa ao se deparar com essa fake news . No cartaz, estava escrito: “Bixa, Belo vai ser pai”, e Renata chegou a ler a frase. O ex-casal Belo e Gracyanne também foi mencionado em algumas interações com a sister dentro da Vitrine do Seu Fifi.

Enquanto tentava interpretar o que os fãs do programa estavam dizendo, Renata indicou que compreendeu algumas frases: "O cachorro da Gracyanne morreu, Belo tá namorando...", comentou a bailarina sobre as mensagens captadas do público.

Confira a Renata na Vitrine do Seu Fifi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Brothers tentam adivinhar o que está acontecendo

A dinâmica Vitrine do Seu Fifi tem movimentado o BBB 25 e gerado repercussão tanto dentro quanto fora da casa. Enquanto Renata está confinada em um shopping no Rio de Janeiro e recebendo informações externas, os outros participantes tentam decifrar a situação, já que não foram avisados sobre o que realmente está acontecendo.

Nesta quinta-feira, 13, os brothers especularam a possibilidade de Renata estar em um intercâmbio e, por isso, ter deixado a casa. "Eu acho que ela está chegando lá agora. E um mexicano ou uma mexicana deve vir", disse João Gabriel, apostando que ela foi enviada para um reality no México, como Key Alves em 2023.

Leia também:BBB 25: Marido de Daniele Hypolito surpreende com informações para Renata: "Vai sair com rejeição"