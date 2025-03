Influencer Gusta Stockler se casa no civil com Jani Lopes e mostra as fotos

É oficial! O influencer, ator e diretor Gusta Stockler revela que se casou no civil com a criadora de conteúdo Jani Lopes

O influencer, ator e diretor Gusta Stockler já é um homem casado! Nesta semana, ele anunciou que oficializou o casamento civil com a criadora de conteúdo Jani Lopes.

Nas redes sociais, ele compartilhou um álbum de fotos do grande dia do casal. Nas imagens, ela surgiu com um vestido de noiva branco e curtinho. Por sua vez, o noivo usou um terno preto com camisa combinando.

“Oficialmente Sr. E Sra. Stockler perante a lei”, disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusta (@gusta)

Logo depois, Jani Lopes falou sobre a escolha do seu vestido de noiva. "Um vestido feito de amor. Desde pequena, eu via minha mãe costurar, transformar tecidos em sonhos. E quando chegou a minha vez de dizer ‘sim’, não havia dúvida: era ela quem criaria o vestido mais especial da minha vida. Cada ponto, cada detalhe, carregado de histórias, de mãos que me criaram e agora me vestiam para um novo começo. Um vestido que não é só vestido, mas memória, afeto e legado", afirmou ela. Ao ver o post da amada, Gusta respondeu: "Eu te amo, amo sua força, amo a força da sua família e o tanto de valor que te deram. É previlégio demais compartilhar a vida com vocês! Te amo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jani Lopes🦋 (@janiellenlopez)

Quem é Gusta Stockler?

Gusta Stockler produz conteúdo para a internet há mais de 15 anos. Ele é conhecido por seus vídeos inovadores e também dá aulas online para ensinar o que aprendeu na produção audiovisual. Apenas no Instagram, ele tem mais de 3,5 milhões de seguidores.

Leia também: Giulia Be adianta detalhes de casamento com Conor Kennedy e revela convite para Paris Hilton