Maria Clara Gueiros comove ao falar sobre morte do irmão: 'Em mim para sempre'

Maria Clara Gueiros usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para falar sobre a morte de seu irmão mais velho, Bob. A atriz compartilhou uma foto dele em seu perfil e contou que mesmo com 11 anos de diferença, eles eram próximos.

"Meu irmão no sentido mais pleno que um irmão pode ser. Me ensinou tudo. De música, de Arte, da vida. Nossos 11 anos de diferença de idade nunca nos separaram. Pelo contrário, desde muito pequena ele me pegava pela mão e me mostrava o mundo. Toda a minha abertura pra Arte veio através dele. Por isso, falar do Bob é falar de mim mesma. Hoje uma parte de mim está indo embora no plano físico, mas tudo que ele me deixou de herança espiritual está pra sempre no meu coração, no meu trabalho e na minha alma", disse ela no começo da homenagem.

Em seguida, Maria Clara contou que está em São Paulo para a reestreia da peça 'Mamma Mia' e dedicou o espetáculo ao irmão. "Hoje estreio Mamma Mia aqui em São Paulo, não vou poder acompanhar todas as homenagens a ele, mas minha homenagem vai ser me conectar com seu humor e inteligência. Dedico essa estreia a ele e vou estar no palco homenageando meu irmão amado."

"A vida é muito misteriosa. Por que uma pessoa tão querida, talentosa e importante pra tanta gente teve que se retirar da vida tão cedo? Não consigo entender. Agora o espírito dele está livre de um corpo que sofria demais e ele vai poder descansar. Descansa, meu amor, que o que você deixou por aqui nunca vai desaparecer. Você vai estar em mim pra sempre", finalizou.

