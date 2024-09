Ary Mirelle reflete sobre maternidade real e a importância da rede de apoio

Mãe de primeira viagem, a influenciadora digital Ary Mirelle falou sobre a importância de mostrar a maternidade sem filtros nas redes sociais

Incertezas, sentimento de culpa e dificuldades em conciliar a nova rotina são sentimentos comuns entre mães, inclusive para a influenciadora digital Ary Mirelle. Vivendo a maternidade pela primeira vez com o filho Jorge, de oito meses, fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes, a jovem de 22 anos precisou se redescobrir e enfrentar diversos novos desafios que cercam a experiência de ser mãe.

Em meio às mudanças que ocorrem no corpo e na mente, Ary revela ter tido que aprender a lidar com todas as inseguranças que foram surgindo tanto durante a gestação como após dar à luz. "Fiquei muito apreensiva com meu corpo, com as mudanças e sempre questionei se conseguiria ser uma boa mãe, mas dou meu melhor todos os dias", desabafou.

A influenciadora digital ainda garante que a nova realidade tem sido mais leva graças a todo o suporte familiar que teve. "Foi extremamente importante ter com quem contar. Minha rede de apoio foi muito grande, minha família e a do meu esposo estavam sempre comigo. Foi essencial para manter minha saúde mental, principalmente no meu pós, que não foi tão fácil. Quando eu precisava chorar, tinha alguém pra pegar no colo e me ajudar com isso. Quando eu precisava tomar banho, comer e descansar, sempre tinha alguém do meu lado. Sei que muitas mamães, infelizmente, não possuem esse auxílio que é tão importante", afirmou.

Ciente da responsabilidade de influenciar mais de 5,8 milhões de seguidores, Ary afirma que busca sempre compartilhar a maternidade real em suas plataformas digitais para ajuda outras mães, que muitas vezes se cobram por comparações irreais com os conteúdos consumidos na internet. "Antes de ter o Jorge, eu focava muito em mães com corpos perfeitos, com vidas perfeitas e tranquilas durante e pós-gestação. Por consumir isso, a gente acaba criando uma outra visão da maternidade."

"Quando engravidei, passei a ver conteúdos de mães reais, que também estavam tendo as mesmas experiências que eu e que mostravam os desafios que existem por trás. Isso me inspirou a compartilhar a realidade, pois sei o quanto muitas mães se cobram, e eu era uma delas. Com o tempo e com minhas próprias vivências, eu entendi que não existe um padrão de gestação a se cumprir e que toda mãe é diferente. Cada um cuida como acha melhor e vive a maternidade a sua maneira", completou.

