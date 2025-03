Virginia fica impressionada ao descobrir novo talento de Maria Flor

Virginia Fonseca reage com orgulho ao ver novo talento da filha do meio, Maria Flor, de 2 anos, e exibe a arte feita pela herdeira

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou impressionada ao descobrir um novo talento de sua filha do meio, Maria Flor, de 2 anos. Nesta quinta-feira, 13, ela flagrou a filha tirando fotos com um celular e ficou em choque ao ver que a menina leva jeito para ser fotógrafa. Isso porque ela tem ótima noção de enquadramento.

A mãe coruja pediu para Floflo tirar uma foto dela com o marido, Zé Felipe, sentados no sofá, e a garotinha arrasou. Ela conseguiu enquadrar os dois perfeitamente e deixou a mãe encantada.

"Olha isso aqui, temos uma fotógrafa”, disse ela. Então, Zé brincou: "E ela é melhor que eu”. Nesta semana, Virginia está em São Paulo para compromissos profissionais e recebeu a família no apartamento na noite de quarta-feira, 12, para passarem alguns dias com ela.

Vovó orgulhosa

Esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, a empresária Poliana Rocha ficou surpresa ao ver comentários dos internautas após uma nova foto da neta Maria Flor. A imagem mostrou a menina ao lado do pai, Zé Felipe, em uma foto feita pela mãe, Virginia Fonseca.

Então, os internautas elogiaram o quanto Maria Flor se parece com a avó e sua família. Nas redes sociais, Poliana reagiu ao ver as mensagens comentando sobre as semelhanças físicas entre elas.

"Hoje a Virginia postou uma foto da Floflo e do Zé Felipe e eu recebi tanto direct das pessoas falando: 'Nossa, Poliana, quando você está de perfil, parece tanto a Floflo. A Floflo parece sua mãe. Floflo está parecendo sua família’. Eu sou super coruja porque eles são lindos demais e eu estou morrendo de saudade”, disse ela.

Vale lembrar que Poliana teve apenas um filho, Zé Felipe, e é avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

