BBB 25: Brothers especulam qual seria a dinâmica de Renata fora da casa

A dinâmica Vitrine do Seu Fifi tem movimentado o BBB 25 e gerado repercussão tanto dentro quanto fora da casa. Enquanto Renata está confinada em um shopping no Rio de Janeiro e recebendo informações externas, os outros participantes tentam decifrar a situação , já que não foram avisados sobre o que realmente está acontecendo.

Nesta quinta-feira, 13, os brothers especularam a possibilidade de Renata estar em um intercâmbio e, por isso, ter deixado a casa. "Eu acho que ela está chegando lá agora. E um mexicano ou uma mexicana deve vir", disse João Gabriel, apostando que ela foi enviada para um reality no México, como Key Alves em 2023.

Isso porque os participantes foram reunidos na sala e assistiram a vídeos relacionados a viagens, o que reforçou a ideia de um intercâmbio dentro do programa. No entanto, as imagens estavam, na verdade, ligadas ao lançamento de um sanduíche inspirado na gastronomia inglesa. "Ela viajou! Meu Deus, ela viajou! Gente, eu tô nervosa demais! Eu tô rindo de nervoso! Meu Deus! Ela foi pro México?", reagiu Vitória Strada.

Renata revela quais são seus próximos alvos

Participante do BBB 25, a sister Renata está na Vitrine do Seu Fifi, que está em um shopping no Rio de Janeiro, e recebe várias informações do público que vai até lá para visitá-la. Depois de receber várias fofocas dos telespectadores, a bailarina contou quais são seus próximos alvos no jogo.

Em uma conversa sobre quem deve indicar ao paredão, ela contou que quer emparedar três sisters nas próximas semanas: Aline, Gracyanne Barbosa e Delma.

"Eu já ia focar na Aline nesse Paredão (...) Pra mim, hoje, minhas prioridades de voto já eram Aline, Gracyanne e dona Delma, com certeza", disse ela.

Em outro momento, Renata foi informada por uma pessoa do público de que Aline é falsa. "Vocês acertaram sair do (Quarto) Anos 50. O (Quarto) Fantástico tem que jogar junto. Fala com os meninos. Aline tem jogo perigoso com quem está no Paredão. Ela está mal vista", dizia o texto em um cartaz. E ela reagiu: "Ela é falsa".

